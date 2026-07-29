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चावल से बनाएं स्टिकी कोरियन फेस पैक, सावन में खिली स्किन के लिए बेस्ट DIY

By Avantika Jain
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सावन महीने में अगर आप खिली स्किन चाहती हैं तो चावल की मदद से स्टिकी  कोरियन फेस पैक तैयार करें। इसे लगाकर स्किन को साफ और ग्लोइंग बनाने में मदद मिलती है। यहां सीखिए कैसे बनाएं- 

DIY Sticky Korean face pack With Rice best to get radiant skin in Sawan
स्किन केयर के लिए चावल बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। जानिए चावल से स्टिकी कोरियन फेस पैक बनाने का तरीका।

सावन के महीने में स्किन पर निखार बनाए रखने के लिए आप घरेलू स्किन केयर को अपना सकते हैं। चावल को स्किन के लिए फायदेमंद माना जाता है। यहां बताए गए चावल फेस पैक का इस्तेमाल करके आ स्किन को साफ कर सकते हैं और ग्लो को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको चावल फेस पैक बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये कोरियन स्टाइल स्टिकी फेस पैक है। सीखिए इसे बनाना।

चावल से DIY स्टिकी कोरियन फेस पैक की सामग्री

4 बड़े चम्मच एलोवेरा

1 बड़ा चम्मच शहद

2 बड़े चम्मच चावल का आटा

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चावल से DIY स्टिकी कोरियन फेस पैक कैसे बनाएं

इस फेस को बनाने के लिए फ्रेश एलोवेरा जेल को शहद के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे इतना मिक्स करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब इन दोनों का एक स्मूद पेस्ट तैयार हो तो इसमें चावल का आटा भी मिला दें। इसका एक स्मूद पेस्ट तैयार करें जिसे चेहरे पर आसानी से लगाया जा सके।

कैसे इस्तेमाल करें

इस फेस पैक को लगाने के लिए सबसे पहले चेहरा साफ करें। फिर चेहरे और गर्दन पर मिक्स की एक समान परत लगाएं। इस पैक को आंखों के आस-पास लगाने से बचें। एक बार मिक्स को अच्छी तरह से लगाने के बाद कम से कम15-20 मिनट तक इसे लगा रहने दें और फिर हाथों से पैक को थोड़ा गीला करें फिर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए स्क्रब करें। अच्छी तरह से फेस मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से धो लें और थपथपाकर सुखाएं।

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चावल फेस पैक के फायदे

इस फेस पैक को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें लगती हैं लेकिन इसके फायदे कई हैं। इसे लगाकर आपको हाइड्रेशन, ग्लो और हल्के से एक्सफोलिएशन करने में मदद मिलती है। इस पैक में मिला फ्रेश एलोवेरा पल्प स्किन को हाइड्रेट करता है, आराम देता है और ठीक करता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये ग्लो पाने में मदद करता है। चावल का आटा रंगत निखारता है, डेड स्किन हटाता है और टैनिंग कम करता है।

कितनी बार और कब लगाएं

फेस पैक से अच्छे रिजल्ट के लिए आपको पता होना चाहिए किए हफ्ते में कितनी बार लगाना है और इसे किस समय पर लगाना है। चावल से बने पैक से अच्छे नतीजों के लिए इसे हफ्ते में 2-3 बार लगाएं। इसे लगाने का सबसे अच्छा समय शाम को सोने से पहले का माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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