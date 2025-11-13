Hindustan Hindi News
DIY Rice Water Lip Balm for Soft Pink and Nourished Lips
चावल के पानी से बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहेंगे गुलाबी और मुलायम

संक्षेप: अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ हमेशा मुलायम, चमकदार और हाइड्रेटेड रहें तो यह आसान DIY लिप बाम आपके लिए परफेक्ट है। यह नेचुरल तरीके से होंठों को पोषण देता है और सर्दियों की रूखापन दूर करता है।

Thu, 13 Nov 2025 11:30 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
How to Make DIY Rice Water Lip Balm: सर्दियों या बदलते मौसम में होंठों का फटना और रूखापन आम समस्या है। बाजार के लिप बाम भले ही त्वरित असर दिखाएं लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में घर पर चावल के पानी से बना लिप बाम एक नेचुरल, बजट-फ्रेंडली और असरदार विकल्प है। राइस वाटर में मौजूद एमिनो एसिड और विटामिन्स होंठों को अंदर से मॉइस्चराइज करते हैं। एलोवेरा जेल उन्हें मुलायम और स्मूद बनाता है, जबकि विटामिन E कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हुए डार्कनेस और ड्राईनेस को कम करता है।

बनाने की विधि

सामग्री: 2 चम्मच चावल का पानी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 विटामिन E कैप्सूल, ½ चम्मच नारियल तेल (वैकल्पिक)

विधि:

  • सबसे पहले चावल को उबालकर उसका पानी निकाल लें और ठंडा होने दें।
  • एक छोटे बाउल में एलोवेरा जेल डालें और उसमें राइस वाटर मिलाएं।
  • अब विटामिन E कैप्सूल को फोड़कर उसमें मिलाएं। (चाहें तो मुलायम टेक्सचर के लिए थोड़ा नारियल तेल भी डालें।)
  • सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक कांच की डिब्बी में स्टोर करें।
  • रोज रात को सोने से पहले होंठों पर लगाएं।

फायदे (Benefits of This Lip Balm)

  • होंठों को डीप मॉइस्चर और स्मूदनेस देता है।
  • डार्कनेस और पिग्मेंटेशन को हल्का करता है।
  • नेचुरल ग्लो और सॉफ्टनेस बनाए रखता है।
  • नियमित इस्तेमाल से होंठों की फटने की समस्या खत्म होती है।

करें ट्राई- राइस वाटर, एलोवेरा जेल और विटामिन E से बना यह होममेड लिप बाम आपके होंठों को नेचुरल पोषण देता है। यह सर्दियों में ड्राईनेस, पिग्मेंटेशन और फटे होंठों की समस्या से राहत दिलाता है जिससे होंठ बनते हैं मुलायम, चमकदार और खूबसूरत। लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें और इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

