चावल के पानी से बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहेंगे गुलाबी और मुलायम

संक्षेप: अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ हमेशा मुलायम, चमकदार और हाइड्रेटेड रहें तो यह आसान DIY लिप बाम आपके लिए परफेक्ट है। यह नेचुरल तरीके से होंठों को पोषण देता है और सर्दियों की रूखापन दूर करता है।

How to Make DIY Rice Water Lip Balm: सर्दियों या बदलते मौसम में होंठों का फटना और रूखापन आम समस्या है। बाजार के लिप बाम भले ही त्वरित असर दिखाएं लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में घर पर चावल के पानी से बना लिप बाम एक नेचुरल, बजट-फ्रेंडली और असरदार विकल्प है। राइस वाटर में मौजूद एमिनो एसिड और विटामिन्स होंठों को अंदर से मॉइस्चराइज करते हैं। एलोवेरा जेल उन्हें मुलायम और स्मूद बनाता है, जबकि विटामिन E कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हुए डार्कनेस और ड्राईनेस को कम करता है।

बनाने की विधि सामग्री: 2 चम्मच चावल का पानी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 विटामिन E कैप्सूल, ½ चम्मच नारियल तेल (वैकल्पिक)

विधि: सबसे पहले चावल को उबालकर उसका पानी निकाल लें और ठंडा होने दें।

एक छोटे बाउल में एलोवेरा जेल डालें और उसमें राइस वाटर मिलाएं।

अब विटामिन E कैप्सूल को फोड़कर उसमें मिलाएं। (चाहें तो मुलायम टेक्सचर के लिए थोड़ा नारियल तेल भी डालें।)

सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक कांच की डिब्बी में स्टोर करें।

रोज रात को सोने से पहले होंठों पर लगाएं।

फायदे (Benefits of This Lip Balm)