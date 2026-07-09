फेस-बॉडी के बाल हटाने हैं? फिटकरी के 1 टुकड़े से बना लें साबुन, धीरे-धीरे कम होगी ग्रोथ!

क्या आप अभी बॉडी और फेस के अनचाहे बालों से परेशान हैं? अगर हां, तो एक बार ये फिटकरी का सोप बनाकर जरूर ट्राई करें। ये बालों की ग्रोथ तो कम करेगा ही, साथ में स्किन को ब्राइट बनाने और पसीने की बदबू को रिमूव करने में भी मदद करेगा।

अपनी बॉडी और फेस पर अनचाहे बालों को ले कर महिलाएं अक्सर काफी परेशान रहती हैं। इन्हें रिमूव करने के लिए वैक्सिंग, शेविंग या हेयर रिमूवल क्रीम जैसे कई विकल्प मौजूद तो हैं, लेकिन इनमें काफी खर्चा हो जाता है। कई बार लोगों को नेचुरल घर के नुस्खे भी ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसे में हेयर रिमूवल से जुड़ा ये फिटकरी वाला नुस्खा आपको जरूर ट्राई कर के देखना चाहिए। इसके लिए आप फिटकरी से एक साबुन बनाकर तैयार कर सकती हैं, जिसका रेगुलर इस्तेमाल शरीर और चेहरे दोनों से बालों को काफी हद तक खत्म करना शुरू कर देता है। ये पूरी तरह नेचुरल है इसलिए नॉर्मल स्किन को आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही ये साबुन स्किन को ब्राइट बनाने और दाग-धब्बे हटाने में भी मदद करता है।

हेयर रिमूवल के लिए बनाएं DIY फिटकरी का साबुन अगर आपकी बॉडी या फेस पर अनचाहे बाल हैं, तो ये फिटकरी का साबुन आप नहाते हुए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए आपको फिटकरी का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गुलाब जल, नींबू के छिलके का पाउडर (आधा चम्मच), सोप बेस, चावल का आटा (1 चम्मच), बादाम या नारियल का तेल (एक चम्मच)।

इस तरह बनाएं फिटकरी का साबुन ये DIY हेयर रिमूवल सोप बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में थोड़ा सा गुलाब जल लें और उसमें फिटकरी का टुकड़ा भिगोकर रख दें। ध्यान रहे आपको बहुत ज्यादा गुलाबजल नहीं लेना है, वरना इससे साबुन जल्दी खराब हो जाता है। थोड़ा सा लें, जिसमें फिटकरी का टुकड़ा पूरी तरह डूब जाए। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि फिटकरी, गुलाब जल में अच्छी तरह घुल जाए।

अब फिटकरी वाले इस मिक्सचर में आधा चम्मच के करीब नींबू के छिलके का पाउडर एड करें। आप ताजा नींबू के छिलके कद्दूकस कर के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए ढककर रख दें, ताकि गुलाबजल में ये दोनों चीजें अच्छी तरह से घुल जाएं और अपना अर्क छोड़ दें।

तब तक सोप बेस को डबल बॉयलर मैथड की मदद से मेल्ट कर लें। इसके लिए आपको एक बर्तन में पानी गर्म करने रख देना है, अब एक दूसरा बर्तन लेना है और उसमें सोप बेस को डालकर गर्म पानी वाले बर्तन में रखना है। ऐसा करने से सोप बेस अच्छी तरह पिघल जाएगा। अब इस मेल्टेड सोप बेस में आपको गुलाबजल फिटकरी वाला मिक्सचर एड करना है, साथ ही आप चावल का आटा और बादाम या नारियल का तेल मिला सकती हैं।

फिटकरी वाले साबुन को इस्तेमाल करने के फायदे ये फिटकरी वाला साबुन धीरे-धीरे आपकी बॉडी और फेस से बालों की ग्रोथ को कम करने का काम करता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, जिससे पसीने की बदबू नहीं आती। चावल का आटा स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, जिससे स्किन ज्यादा सॉफ्ट और ब्राइट नजर आती है। वहीं बादाम या नारियल का तेल स्किन को ड्राई होने से बचाता है।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें ये फिटकरी सोप तुरंत आपके बालों को हटाने का काम नहीं करता है। इसे लगातार इस्तेमाल करने से आपको फर्क दिख सकता है। हालांकि अगर आपकी बॉडी पर कुछ ज्यादा ही घने बाल हैं तो एक बार शेविंग या वैक्सिंग कर लें, उसके बाद ये साबुन यूज करें। बालों की नई ग्रोथ काफी कम और स्लो आएगी। वहीं इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें, खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो।