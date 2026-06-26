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केमिकल छोड़िए! 50 ग्राम पपीते से बनाएं ये साबुन, बॉडी और चेहरे की टैनिंग होगी गायब

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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DIY Papaya Soap: आपकी भी बॉडी और फेस की स्किन डल पड़ गई है, तो ये DIY पपाया सोप जरूर ट्राई करें। इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगी। इसे बनाना भी बिल्कुल सिंपल है।

केमिकल छोड़िए! 50 ग्राम पपीते से बनाएं ये साबुन, बॉडी और चेहरे की टैनिंग होगी गायब

गर्मियों के मौसम में धूप से टैनिंग, धूल-मिट्टी और पसीने की वजह से पूरी बॉडी की स्किन डल पड़ने लगती है। ऐसे में केमिकल्स से भरे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स भी कई बार खास कम नहीं आते। यही वजह है कि बहुत से लोग नेचुरल विकल्प ढूंढते हैं, जिससे उनकी पूरी बॉडी और फेस की स्किन दोबारा ग्लोइंग हो जाए। आज एक ऐसा ही सस्ता और इफेक्टिव तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बस पपीते का एक साबुन बनाकर तैयार करना है। इसे आप नहाते हुए अपनी पूरी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं और फेस क्लीन करने में भी यूज कर सकते हैं। दरअसल पपीता टैनिंग रिमूव करने और स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में काफी फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं इस सोप को बनाना कैसे हैं।

ग्लोइंग स्किन के लिए बनाएं पपीते का साबुन

पपीते का साबुन आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल पपीते में पपेन (Papain) नामक एक नेचुरल एंजाइम, विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये सभी डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करते हैं। साथ ही टैनिंग को हटाकर ब्राइट और ग्लोइंग स्किन के लिए भी पपीता बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर रोजाना आप पपीते को अपनी स्किन पर यूज कर रहे हैं तो फायदा और भी बढ़ जाता है।

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पपीते का साबुन बनाने के लिए क्या चाहिए?

पपाया सोप बनाने के लिए आपको 50 ग्राम फ्रेश पपीता, चावल का आटा (1 चम्मच), आलू का स्टार्च (1 चम्मच), चंदन का पाउडर (1 चम्मच), मुलेठी पाउडर (1 चम्मच), बादाम का तेल (1 चम्मच), विटामिन ई कैप्सूल (2), कुछ बूंद रोज एसेंशियल ऑयल, जोजोबा ऑयल और सोप बेस (200 ग्राम)।

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स्टेप बाय स्टेप जानें बनाने का तरीका

पपाया सोप बनाने के लिए सबसे पहले ताजा पपीता ले कर उसके बीज निकाल लें और मिक्सर में डालकर ब्लेंड कर लें। साबुन का बेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें मुलेठी पाउडर, चंदन पाउडर, पोटैटो स्टार्च और चावल का आटा बताई गई मात्रा में डालकर मिक्स करें। ये सभी चीजें आपको किराना शॉप और पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएंगी। अगर कोई एक-दो चीज नहीं भी हैं, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। इस मिक्सचर को दोबारा एक बार मिक्सी में ब्लेंड कर लें, ताकि ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।

अब इसी मिक्सचर में थोड़ा सा बादाम का तेल, दो विटामिन ई की कैप्सूल, जोजोबा ऑयल और कुछ बूंदे रोज एसेंशियल ऑयल की एड करें। एक बाउल में ग्लिसरीन सोप बेस ले कर इसे डबल बॉयलर मैथड से मेल्ट कर लें। पिघले हुए सोप बेस में पपीते वाला मिक्सचर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इन्हें सोप मोल्ड में डालकर 5-6 घंटे के लिए सेट होने दें। पपाया सोप बार बनकर तैयार हैं।

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इस्तेमाल करने का सही तरीका

पपीते का ये साबुन आप नॉर्मल सोप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये पूरी तरह नेचुरल है, इसलिए इसे फेस और बॉडी दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर आपको इस्तेमाल से किसी तरह की एलर्जी या रेडनेस नजर आ रही है, तो यूज ना करें। साबुन लगाने के बाद स्किन को अच्छी तरह मॉइश्चराइज भी जरूर कर लें।

(All Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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