कम उम्र में सफेद बाल? न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता का यह देसी तेल बना सकता है बालों को नेचुरली डार्क

संक्षेप: आजकल कम उम्र में सफेद बालों की समस्या आम हो गई है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, सही तेल मालिश और पोषण से बालों का नेचुरल रंग, मजबूती और चमक लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है।

आजकल कम उम्र में बालों का सफेद होना, रूखापन और कमजोर जड़ें सबसे आम हेयर प्रॉब्लम्स में से एक बन चुका है। तनाव, पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव और लाइफस्टाइल की गलत आदतें बालों में मौजूद मेलानिन को कमजोर कर देती हैं। ऐसे में सिर्फ केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना बालों को लंबे समय तक फायदा नहीं पहुंचा पाता। यहीं आयुर्वेद और नेचुरल हेयर केयर की अहमियत समझ में आती है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, बालों की सही देखभाल सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी पोषण से भी जुड़ी होती है।

श्वेता शाह एक प्राचीन और स्लो-इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल की सलाह देती हैं, जो बालों को नेचुरली डार्क करने और उनकी सेहत सुधारने में मदद करता है। इस तेल में कलौंजी तेल, आंवला और करी पत्ते का उपयोग किया जाता है। कलौंजी तेल स्कैल्प को पोषण देता है और जड़ों को मजबूत करता है, जबकि आंवला मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। करी पत्ते बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाने में मददगार माने जाते हैं।

कलौंजी तेल (Kalonji Oil) के फायदे कलौंजी तेल में मौजूद थाइमोक्विनोन (Thymoquinone) बालों की जड़ों को मजबूत करता है।

यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। समय से पहले सफेद होते बालों को धीमा करने में मदद करता है।

बालों को नेचुरली डार्क, शाइनी और स्मूद बनाता है। आंवला (Amla) के फायदे आंवला विटामिन C का पावरहाउस है जो कोलेजन और केराटिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है।

यह बालों में मेलेनिन (Melanin) को सपोर्ट करता है जिससे सफेद बाल देर से आते हैं।

बालों की जड़ों को पोषण देकर हेयर फॉल कम करता है।

करी पत्ता (Curry Leaves) के फायदे करी पत्ते में मौजूद आयरन, बीटा-कैरोटीन और अमीनो एसिड्स बालों की जड़ों को पोषण देते हैं।

यह बालों के पिग्मेंट को बनाए रखने में मदद करता है।

बालों को पतला होने से बचाता है और घनापन बढ़ाता है। बालों में नेचुरल शाइन और हेल्दी टेक्सचर लाता है। कैसे लगाएं? इस तेल को हल्का गुनगुना करके सप्ताह में तीन बार स्कैल्प पर 10 मिनट तक मसाज करना चाहिए। इसे 1–2 घंटे या रातभर लगाकर छोड़ना बेहतर रहता है। नियमित इस्तेमाल से बालों की टेक्सचर स्मूद होती है, शाइन बढ़ती है और सफेद बालों की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो सकती है।

डाइट भी जरूरी: श्वेता यह भी बताती हैं कि सिर्फ तेल लगाना काफी नहीं है। बालों को अंदर से पोषण देने के लिए डाइट में आंवला, तिल के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए। साथ ही रोजाना ½ चम्मच घी का सेवन शरीर की आंतरिक ऊर्जा और हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करता है।