करी पत्ता, गुड़हल और दही से बनाएं नेचुरल हेयर मास्क, हेयर फॉल कम करने में मिलेगी मदद

बालों का झड़ना एक कॉमन समस्या है लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हेयरफॉल होता है तो ये परेशान कर सकता है। बालों के झड़ने की समस्या से निपटने के लिए आप एक बेहतरीन नेचुरल हेयर मास्क बनाकर तैयार कर सकते हैं।

हेयर फॉल की समस्या के लिए कैसे बनाएं हेयर मास्क

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, धूल-मिट्टी और केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का असर बालों पर भी दिखाई देने लगता है। बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आने लगते हैं। ऐसे में बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए उनकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार महंगे हेयर स्पा या बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का ही सहारा लें। बालों की केयर में नेचुरल चीजें मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो आपको करी पत्ता, गुड़हल और दही से हेयर मास्क बनाकर लगाना चाहिए। सीखिए इसे कैसे बनाएं

हेयर मास्क बनाने के लिए सामग्री इस नेचुरल हेयर मास्क को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए इस्तेमाल करें:

1 मुट्ठी ताजा करी पत्ता

5-6 गुड़हल के पत्ते

8-10 ताजे गुड़हल के फूल

1 कटोरी ताजा दही

इस तरह तैयार करें हेयर मास्क -सबसे पहले करी पत्ते, गुड़हल के पत्ते और फूलों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर लगी धूल-मिट्टी और गंदगी निकल जाए।

-अब इन सभी सामग्रियों को एक ब्लेंडर में डाल दें।

-इसमें एक कटोरी ताजा दही मिलाएं।

-सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें, जब तक कि एक चिकना और गाढ़ा पेस्ट तैयार न हो जाए।

-अगर पेस्ट में रेशे या छोटे-छोटे टुकड़े रह जाएं, तो इसे छान लें। इससे मास्क बालों में आसानी से लगाया जा सकेगा।

-इस तरह आपका घर पर तैयार नेचुरल हेयर मास्क इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा।

बालों और स्कैल्प पर ऐसे करें इस्तेमाल इस मास्क को लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह सुलझा लें। अब बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर तैयार पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं। इसके बाद इसे बालों की पूरी लंबाई पर अच्छी तरह फैलाएं। ध्यान रखें कि मास्क बालों के हर हिस्से तक पहुंचना चाहिए। इसे लगाने के बाद लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें और आखिर में अपने शैम्पू से बाल साफ कर लें।

हेयर मास्क में इस्तेमाल होने वाली चीजों के फायदे 1) करी पत्ता करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल प्लांट कंपाउंड मौजूद होते हैं। ट्रेडिशनल हेयर केयर में इसका इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। यह स्कैल्प की देखभाल करने वाले घरेलू हेयर मास्क का अच्छा हिस्सा हो सकता है।

2) गुड़हल गुड़हल के फूल और पत्तों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बालों की कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। यह बालों को मुलायम बनाने और उन्हें बेहतर टेक्सचर देने में मदद कर सकता है। इससे बालों को संभालना और सुलझाना भी आसान महसूस हो सकता है।

3) दही दही बालों को मुलायम बनाने के लिए एक लोकप्रिय घरेलू सामग्री है। इसका इस्तेमाल हेयर मास्क में करने से बालों को कंडीशनिंग मिल सकती है। खासतौर पर रूखे और बेजान बालों को धोने के बाद मुलायम एहसास मिल सकता है।