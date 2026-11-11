Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

करी पत्ता, गुड़हल और दही से बनाएं नेचुरल हेयर मास्क, हेयर फॉल कम करने में मिलेगी मदद

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
share

बालों का झड़ना एक कॉमन समस्या है लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हेयरफॉल होता है तो ये परेशान कर सकता है। बालों के झड़ने की समस्या से निपटने के लिए आप एक बेहतरीन नेचुरल हेयर मास्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। 

How to make a hair mask for hair fall issues
हेयर फॉल की समस्या के लिए कैसे बनाएं हेयर मास्क

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, धूल-मिट्टी और केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का असर बालों पर भी दिखाई देने लगता है। बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आने लगते हैं। ऐसे में बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए उनकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार महंगे हेयर स्पा या बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का ही सहारा लें। बालों की केयर में नेचुरल चीजें मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो आपको करी पत्ता, गुड़हल और दही से हेयर मास्क बनाकर लगाना चाहिए। सीखिए इसे कैसे बनाएं

हेयर मास्क बनाने के लिए सामग्री

इस नेचुरल हेयर मास्क को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए इस्तेमाल करें:

1 मुट्ठी ताजा करी पत्ता

5-6 गुड़हल के पत्ते

8-10 ताजे गुड़हल के फूल

1 कटोरी ताजा दही

ये भी पढ़ें:बालों की ग्रोथ के साथ मिलेगी सॉफ्टनेस, एलोवेरा जेल से तैयार करें ये DIY बटर

इस तरह तैयार करें हेयर मास्क

-सबसे पहले करी पत्ते, गुड़हल के पत्ते और फूलों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर लगी धूल-मिट्टी और गंदगी निकल जाए।

-अब इन सभी सामग्रियों को एक ब्लेंडर में डाल दें।

-इसमें एक कटोरी ताजा दही मिलाएं।

-सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें, जब तक कि एक चिकना और गाढ़ा पेस्ट तैयार न हो जाए।

-अगर पेस्ट में रेशे या छोटे-छोटे टुकड़े रह जाएं, तो इसे छान लें। इससे मास्क बालों में आसानी से लगाया जा सकेगा।

-इस तरह आपका घर पर तैयार नेचुरल हेयर मास्क इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:DIY भृंगराज हेयर मास्क लगाकर मजबूत हो जाएंगे बाल, दिखेंगे नेचुरली शाइनी और स्मूद

बालों और स्कैल्प पर ऐसे करें इस्तेमाल

इस मास्क को लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह सुलझा लें। अब बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर तैयार पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं। इसके बाद इसे बालों की पूरी लंबाई पर अच्छी तरह फैलाएं। ध्यान रखें कि मास्क बालों के हर हिस्से तक पहुंचना चाहिए। इसे लगाने के बाद लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें और आखिर में अपने शैम्पू से बाल साफ कर लें।

हेयर मास्क में इस्तेमाल होने वाली चीजों के फायदे

1) करी पत्ता

करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल प्लांट कंपाउंड मौजूद होते हैं। ट्रेडिशनल हेयर केयर में इसका इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। यह स्कैल्प की देखभाल करने वाले घरेलू हेयर मास्क का अच्छा हिस्सा हो सकता है।

2) गुड़हल

गुड़हल के फूल और पत्तों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बालों की कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। यह बालों को मुलायम बनाने और उन्हें बेहतर टेक्सचर देने में मदद कर सकता है। इससे बालों को संभालना और सुलझाना भी आसान महसूस हो सकता है।

3) दही

दही बालों को मुलायम बनाने के लिए एक लोकप्रिय घरेलू सामग्री है। इसका इस्तेमाल हेयर मास्क में करने से बालों को कंडीशनिंग मिल सकती है। खासतौर पर रूखे और बेजान बालों को धोने के बाद मुलायम एहसास मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:रूखे-बेजान बालों में आएगी नई जान, ट्राई करें ये 2 DIY कोरियन हेयर मास्क

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है।लाइव हिंदुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है। याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Hair Care Hair Care Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीकरी पत्ता-गुड़हल और दही से बनाएं हेयर मास्क, हेयर फॉल कम करने में मिलेगी मदद