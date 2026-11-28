होंठ काले और ड्राई हैं? घर पर बनाएं DIY मुलेठी लिप बाम, पिंक और सॉफ्ट होने लिप्स!
सर्दियों में अगर आपके होंठ भी ड्राई हो गए हैं या कालापन बढ़ गया है, तो ये DIY मुलेठी लिप बाम बनाकर तैयार कर सकते हैं। नेचुरल चीजों से बनी ये लिप बाम होंठों को मॉइश्चराइज और मुलायम बनाने में मदद करती है।
सर्दी के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण होंठ फटना बड़ी आम समस्या है। कम नमी की वजह से होंठ इतने ड्राई हो जाते हैं कि कई बार पपड़ी जमने लगती है और उनका रंग भी फीका नजर आने लगते हैं। ऐसे में होंठों को मुलायम और मॉइश्चराइज रखने के लिए आप ये मुलेठी लिप बाम बनाकर तैयार कर सकते हैं। खासकर अगर आपके होंठो का रंग डार्क होने लगा है या ड्राइनेस बनी रहती है, तो ये नेचुरल लिप बाम काफी फायदेमंद हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में ही इसका इस्तेमाल किया जाए। ये लिप बाम हर मौसम में आपके होंठों को सॉफ्ट और प्लंप बनाए रखने में मदद करती है। इसमें मुलेठी है, जो पिगमेंटेशन में अच्छा वर्क करती है। साथ ही बादाम का तेल, नारियल तेल, शीया बटर और बी वैक्स जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो होंठों नमी देने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है।
मुलेठी लिप बाम बनाने के लिए चाहिए होंगी ये चीजें
सॉफ्ट और पिंक लिप्स के लिए आप ये मुलेठी लिप बाम बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको इन चीजों को जरूरत होगी- व्हाइट बीवैक्स (White Beeswax) (10 ग्राम), नारियल का तेल (5 ml), बादाम का तेल (5 ml), मुलेठी पाउडर (आधा चम्मच) और पिंक या रेड फूड कलर (ऑप्शनल)।
इस तरह बनाएं मुलेठी लिप बाम
स्टेप 1- सबसे पहले एक साफ बाउल में व्हाइट बीवैक्स, नारियल का तेल, बादाम का तेल और मुलेठी पाउडर डालें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें।
स्टेप 2- अगर आप टिंटेड लिप बाम बनाना चाहते है, तो फूड कलर की कुछ बूंदे मिला सकते हैं।
स्टेप 3- अब एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म करें और उसके ऊपर सामग्री वाली कटोरी रख दें। डबल बॉयलर मैथड की मदद से इन सभी चीजों को लो फ्लेम पर 5-10 मिनट के पका लें। ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो कर मिक्स हो जाएं।
स्टेप 4- इस मिक्सचर को एक साफ सूखी-शीशी में भरकर रख लें। इसे फ्रिज में या रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने दें। लिप बाम जमकर सेट हो जाएगी।
कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं?
ये लिप बाम आप 3-6 महीने तक आराम से स्टोर कर के रख सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करने से ये कई दिनों तक आराम से चल जाती है।
मुलेठी लिप बाम लगाने के फायदे
- बीवैक्स होंठों के रूखेपन को कम करने में मदद करता है। साथ ही बाहरी वातावरण के प्रभाव से भी लिप्स को बचाता है।
- नारियल तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद होते हैं।
- बादाम के तेल में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। जो होंठों की पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं।
- शीया बटर में मौजूद विटामिन्स और फैटी एसिड्स, लिप्स को रिपेयर करते हैं और उन्हें मुलायम बनाने में मदद करते हैं।
- फूड कलर लिप्स को नेचुरल पिंक टिंट देने का काम करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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