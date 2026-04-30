पपीते के बीज फेंकने की गलती न करें! चावल का आटा मिलाकर बनाएं फेस पैक, ढीली त्वचा पर आ जाएगी कसावट
पपीते के बीजों को हम हमेशा कूड़ा समझकर फेंक देते हैं लेकिन ये आपकी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। इन बीजों से बना फेस पैक लगाने से आपकी ढीली त्वचा में कसावट आ जाएगी और निखार भी आएगा।
पपीता लगभग हर किसी का पसंदीदा फल होता है। यह न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद पैपेन (Papain) एंजाइम स्किन से डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करता है और त्वचा को साफ व ग्लोइंग बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते के साथ-साथ उसके बीज भी आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं? अक्सर हम इन्हें कचरा समझकर फेंक देते हैं, जबकि इनसे आप एक असरदार फेस पैक बना सकते हैं। इस फेस पैक को बनाना बहुत आसान है और इसके इस्तेमाल से त्वचा में कसावट के साथ-साथ कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं पपीते के बीज से फेस पैक बनाने का तरीका।
पपीते के बीज
पपीते के बीज छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें कई फायदेमंद तत्व पाए जाते हैं। इनमें पपेन (Papain), फ्लेवोनोइड्स (Flavonoids), पॉलीफेनॉल्स (Polyphenols), ओलिक एसिड (Oleic Acid) और पामिटिक एसिड (Palmitic Acid) जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये सभी मिलकर त्वचा को डीप क्लीन करने, पोषण देने और नेचुरल ग्लो बढ़ाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पपीते के बीज ढीली त्वचा में कसावट लाने और स्किन की इलास्टिसिटी सुधारने में भी सहायक होते हैं। नियमित रूप से इसका फेस पैक लगाने से कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे त्वचा ज्यादा टाइट और हेल्दी नजर आती है।
कैसे बनाएं पपीते का फेस पैक
सबसे पहले पपीते के बीजों को अच्छे से धोकर हल्का सुखा लें। इसके बाद इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। अब इस पाउडर में 1 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच चावल का आटा मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करके स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। तैयार पेस्ट को चेहरे पर समान रूप से लगाएं और लगभग 15–20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 1–2 बार करें।
क्या मिलेंगे फायदे
पपीते के बीज से बना यह फेस पैक त्वचा में कसावट लाने में मदद करता है और ढीली स्किन को टाइट बनाता है। इसके इस्तेमाल से टैनिंग और कालापन कम होता है, जिससे रंगत निखरती है। साथ ही यह डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा को साफ और स्मूद बनाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व स्किन में कोलेजन को सपोर्ट करते हैं, जिससे त्वचा लंबे समय तक जवान और ग्लोइंग बनी रहती है।
पैच टेस्ट
पपीते के बीज का फेस पैक चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। ये फेस पैक वैसे तो नेचुरल है लेकिन हर त्वचा अलग होती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।