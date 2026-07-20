होठों के आस-पास स्किन हो रही काली-ढीली? ये घरेलू मास्क हर समस्या कर देगा हल
बढ़ती उम्र के साथ स्किन कोलेजन खोने लगती है और ऐसे में त्वचा ढीली होने लगती है, साथ ही कुछ आदतों के कारण भी ऐसा होता है। अगर आपके होठों के आस-पास की त्वचा ढीली और धब्बों वाली दिख रही हैं, तो एक घरेलू मास्क ट्राई करें।
उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे त्वचा अपनी कसावट खो देती है। इसका सबसे ज्यादा असर आंखों और होठों के किनारे वाली स्किन पर पड़ता है। सिर्फ कोलेजन की कमी से ही नहीं हानिकारक यूवी किरणें, धूम्रपान, बार-बार होंठ सिकोड़ने या स्ट्रॉ से पीने जैसी आदतों से भी होठों के आस-पास त्वचा सिकुड़ने लगती है। होठों के किनारे वाली त्वचा पर डार्क स्पॉट्स और ढीलापन नजर आने लगता है और ऐसे में हंसने पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर आपके होठों के आस-पास भी त्वचा लूज हो रही है और काले धब्बे दिख रहे हैं, तो घर का बना मास्क लगाकर उसे सही कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निवेदिता ने इस मास्क के बारे में बताया है और उनका कहना है कि इससे काफी हद तक आपको इस समस्या से राहत मिलेगी।
काले धब्बों के लिए क्या लगाएं
होठों के आस-पास हो रहे काले धब्बों से छुटकारा पाने के लिए आप दही और शहद को मिक्स करके लगाएं। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो नेचुरल अल्फा-हाइड्रॉक्सी एसिड (AHA) होता है। ये डेड स्किन को हटाने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। वहीं शहद त्वचा को फ्री-रैडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है।
कैसे लगाएं ये पेस्ट
2 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद मिक्स करें। इस पेस्ट को अच्छे से घोल लें और फिर होठों के आस-पास लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसे रोजाना लगाने से आपको पिग्मेंटेशन से छुटकारा मिलेगा और स्किन साफ दिखेगी।
ढीली त्वचा को कैसे करें टाइट
लिप्स के आस-पास वाली लूज स्किन के लिए आपको 2 चम्मच मिल्क पाउडर में 1 चम्मच शहद को गुनगुने पानी के साथ मिलाना है। इस पेस्ट को बनाकर आप होठों के आस-पास लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर रगड़ते हुए साफ करें और पानी से धोएं। इस पेस्ट से ढीली त्वचा टाइट हो जाएगी और धब्बे भी कम हो जाते हैं।
कोलेजन बूस्ट करने वाले फूड्स
अगर आपके पूरे चेहरे की त्वचा ढीली हो रही है, तो आप डाइट में कोलेजन बूस्ट करने वाले फूड्स भी शामिल कर सकती हैं। संतरा, मौसंबी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसी चीजों को खाएं। इससे स्किन में नेचुरल कोलेजन बूस्ट होता है और ढीली त्वचा टाइट हो जाती है।
पैच टेस्ट करना न भूलें- ऊपर बताई गईं चीजें नेचुरल हैं और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह की एलर्जी हो या स्किन सेंसिटिव हो, तो आप बिना पैच टेस्ट किए इन्हें इस्तेमाल न करें। किसी भी तरह की एलर्जी-जलन होने पर फौरन हटा दें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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