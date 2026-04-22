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बालों में लगा रहीं मेंहदी? घोल बनाते हुए मिलाएं ये चीजें, लंबे-घने और शाइनी हो जाएंगे हेयर!

Apr 22, 2026 08:45 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो बालों के लिए काफी अच्छे होते हैं। इन्हें अगर मेंहदी में मिलाकर लगाया जाए तो बालों का झड़ना कम होता है और बाल नेचुरली सॉफ्ट शाइनी बनते हैं। अगर आप भी गर्मियों में मेंहदी लगा रही हैं तो इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार करें।

बालों में लगा रहीं मेंहदी? घोल बनाते हुए मिलाएं ये चीजें, लंबे-घने और शाइनी हो जाएंगे हेयर!

बालों को नेचुरली कलर करने के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है हीना यानी मेंहदी। ये ना सिर्फ सफेद बालों को कवर करती है, बल्कि बालों को पोषण भी देती है। अगर आप सही तरह से मेंहदी का घोल बनाकर लगाएं तो ये हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए भी काफी इफेक्टिव हो सकती है। कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो बालों के लिए काफी अच्छे होते हैं। इन्हें अगर मेंहदी में मिलाकर लगाया जाए तो बालों का झड़ना कम होता है और बाल नेचुरली सॉफ्ट शाइनी बनते हैं। गर्मियों के मौसम में तो मेंहदी आपको महीने में 2-3 बार लगा ही लेनी चाहिए। ये ठंडक भी देती है और बालों में नेचुरल चमक भी आ जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि मेंहदी का पेस्ट आपको तैयार कैसे करना है। ताकि आपके बाल नेचुरली हेल्दी रहें।

मजबूत बालों के लिए ऐसे बनाएं मेहंदी का घोल

  • सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाही में जरूरत के हिसाब से पानी लें। इसमें कुछ रीठा, आंवला और शिकाकाई मिला दें। ये तीनों ही चीजें बालों को पोषण देती हैं और बाल नेचुरली मजबूत और शाइनी बनते हैं।
  • इसके बाद पानी में एक-दो चम्मच चायपत्ती एड कर दें। इससे अच्छी शाइन आती है। वहीं बालों की मजबूती के लिए आप थोड़ी सा मेथी दाना और चाहें तो कड़ी पत्ता भी पानी में मिला सकती हैं।

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  • अगर आप बालों में हल्का सा लाल बरगंडी रंग चाहती हैं तो एक चुकंदर पीसकर मिला सकती हैं। अगर आपके काफी ज्यादा रूखे हैं तो चुकंदर उन्हें नेचुरल सॉफ्ट बनाने में भी मदद करता है।

  • अब पानी को लो फ्लेम पर अच्छे से उबलने दें। इसे तब तक बॉयल करें, जबतक इसका रंग कुछ काला सा ना हो जाए। आपने जितना पानी इस्तेमाल किया था, उसका लगभग आधा बचे तो गैस बंद कर दें। फिर इसे हल्का ठंडा होने पर छान लें।
  • एक लोहे की कढ़ाई में जरूरत के हिसाब से मेंहदी लें और इसी पानी से उसका पेस्ट बना लें। आपको सादा पानी यूज नहीं करना है।

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  • मेंहदी के पेस्ट में थोड़ा सा कॉफी का पाउडर मिक्स करें। कॉफी से भी काफी अच्छा रंग आता है और बालों की स्कैल्प के लिए ये काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा मेंहदी में थोड़ी सी गाढ़ी दही और एक-दो चम्मच नारियल का तेल मिलाएं। इससे बाल स्मूद होते हैं और उन्हें अंदर से पोषण मिलता है।
  • सभी चीजों को मिक्स कर के मेंहदी का पेस्ट तैयार करें और रातभर के लिए लोहे की कढ़ाही में ढककर रख दें। अगली सुबह साफ बालों में मेंहदी को अप्लाई करें।

कितनी देर तक लगाकर छोड़ना है?

गर्मियों में मेंहदी जल्दी सूख जाती है, इसलिए ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं होती। बस 3-4 घंटे के लिए रखें और बालों को धो लें। आप अपने बालों पर पॉलीथिन भी रैप कर के रख सकती हैं, इससे मेंहदी ज्यादा ड्राई नहीं होगी और धोने में आसानी होगी।

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टिप: मेंहदी लगाने के तुरंत बाद बालों को शैंपू से वॉश ना करें। बाल सूखने के बाद तेल लगा लें और अगले दिन शैंपू से धोएं।

(Image Credit- Pinterest, Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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