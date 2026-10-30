हाथ-पैर सुंदर और मुलायम हो जाएंगे! सर्दियों में सुबह-शाम लगाएं ये DIY ब्राइटनिंग क्रीम
हाथ-पैरों की देखभाल करना अक्सर हम भूल जाते हैं। जबकि इनके लिए आपको किसी तरह के महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। बस ये DIY ब्राइटनिंग क्रीम बनाकर रख लें। सर्दियों में आपके हाथ-पैरों की स्किन निखर जाएगी।
अपने चेहरे का ध्यान तो हम सभी रखते हैं, लेकिन हाथों-पैरों की देखभाल अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए समय के साथ हाथों-पैरों की स्किन खुरदरी होने लगती है और धूप की वजह से टैनिंग भी हो जाती है। खासकर सर्दियों के मौसम में तो त्वचा और फटती है। ऐसे में महंगे लोशन और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बजाए आप घर पर ही एक आसान सा नुस्खा तैयार कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चीजों से बनी ये मॉइश्चराइजिंग क्रीम हाथों-पैरों को सॉफ्ट रखती है, साथ ही टैनिंग रिमूव कर के स्किन को ब्राइट बनाने में मदद करती है। मौसम में हल्का ठंडापन शुरू हो गया है, ऐसे में सही टाइम है कि आप ये क्रीम बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में हाथों-पैरों की स्किन बहुत सुंदर और ग्लोइंग हो जाएगी।
हाथों-पैरों के लिए बनाएं ये DIY ब्राइटनिंग क्रीम
अपने हाथों-पैरों की त्वचा को मुलायम और खूबसूरत बनाए रखने के लिए आप ये DIY ब्राइटनिंग क्रीम बनाकर रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 4 चम्मच पेट्रोलियम जेली (वेसलिन), ग्लिसरीन (1 चम्मच), विटामिन ई कैप्सूल (2-3), नींबू का रस (आधा नींबू) और कॉफी पाउडर (आधा चम्मच)।
इस तरह बनाकर तैयार करें क्रीम
सबसे पहले एक छोटी साफ और सूखी शीशी लें और इसमें पेट्रोलियम जेली (वेसलिन) डालें। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह फेंट लें, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम जैसी हो जाए। अब इसमें ग्लिसरीन, विटामिन ई कैप्सूल और आधे नींबू का रस एड करें। हर चीज एक एक कर के मिलाएं और मिलाने के बाद फेंटते हुए अच्छे से मिक्स कर लें।
अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिला सकते हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कॉफी पाउडर माइल्ड एक्सफोलिएशन में मदद करता है, जिससे डेड स्किन रिमूव होती हैं और त्वचा ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आती है। सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करें, आपका DIY ब्राइटनिंग क्रीम बनकर तैयार है।
कब और कैसे इस्तेमाल करना है?
ये क्रीम आप दिन और रात दोनों समय इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के बाद या रात में हाथ-पैर धोने के बाद थोड़ा सा क्रीम ले कर अपने हाथों-पैरों पर अच्छे से मसाज करें। ये त्वचा को इंस्टेंट मॉइश्चर देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से आपके हाथ-पैर ज्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग और सुंदर नजर आ सकते हैं।
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
- अगर आपके हाथ पैरों की त्वचा ज्यादा संवेदनशील है, तो नींबू मिलाना अवॉइड कर सकते हैं।
- त्वचा पर कहीं कट, घाव या एलर्जी है तो वहां इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें।
- कॉफी पाउडर मिलाना पूरी तरह ऑप्शनल है। ड्राई और सेंसेटिव स्किन पर इसे रगड़ने से बचें।
- इस मिश्रण को लंबे समय तक स्टोर ना करें। बेहतर रहेगा कि एक बार में थोड़ी सी मात्रा में ही क्रीम तैयार करें।
- दिन में बाहर निकलने से पहले हाथों पर सनस्क्रीन लोशन लगाना ना भूलें।
- पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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