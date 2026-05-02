गर्मियों में बालों की देखरेख के लिए दही में मिलाएं यें 3 चीजें, रिजल्ट ऐसा की महंगा स्पा भी होगा फेल!
बालों की देखरेख घर पर करने के लिए घरेलू नुस्खे खूब काम आते हैं। यहां दही के साथ तीन चीजें मिलाकर एक हेयर पैक बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके को अपनाकर बाल सिल्की सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे।
हेयर केयर की बात आते ही महिलाएं महंगे शैम्पू और ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ आसान नुस्खों से आप मोटे और शाइनी बाल पा सकती हैं। बस इन नुस्खों को अपनाने के लिए थोड़े से समय और हल्की फुल्की मेहनत की जरूरत होती है। आपका थोड़ा समय और मेहनत बालों को एक अलग लुक दे सकती है। यहां हम बालों पर दही मास्क लगाने का तरीका बता रहे हैं। इस मास्क को बनाने के लिए दही के अलावा आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होगी। दही बालों को सॉफ्ट बनाने का काम करता है इसलिए अगर आप गर्मियों में फ्रिजी बालों से परेशान हैं तो हफ्ते में दो बार यहां बताए हेयर मास्क को लगाएं।
हेयर मास्क बनाने की विधि
हेयर मास्क बनाने के लिए आंवला, मेथी दाना और कलौंजी को अच्छी तरह से धोकर भिगो दें। फिर अगले दिन इसे छानकर धूप में सुखा लें। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पीस लें और एक पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को तवे पर तब तक सेकें जब तक की ये काला न हो जाए। अब इस पाउडर को रात के समय थोड़े पानी में भिगो लें। अगली सुबह इस भीगे हुए पेस्ट को दही में मिलाएं। इस पेस्ट और दही का एक स्मूद पेस्ट बनाकर तैयार करें।
कैसे लगाएं
इस मास्क को लगाने से पहले ध्यान रखें कि आपका स्कैल्प पूरी तरह से साफ हो। अगर साफ नहीं है तो पहले हेयर वॉश करें और फिर बालों में इसे मास्क को सिरों से लेकर स्कैल्प तक में अच्छे से लगाएं। अच्छी तरह से लगाने के बाद बालों का बन बना लें। कुछ देर तक लगा रहने दें और फिर वॉश करें।
कैसे करें वॉश
बालों को हेयर मास्क लगाने के बाद वॉश करने के लिए सबसे पहले साफ पानी से धोएं। फिर एक दिन बाद शैम्पू से बालों को वॉश करें। मास्क लगाने के बाद अगर आप हेयर वॉश कर भी लेते हैं तो भी बालों से एक गंध आ सकती है। इससे महक से बचाव के लिए आप हर्बल शैंम्पू का इस्तेमाल कर सकती हैं।
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।