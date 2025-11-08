Hindustan Hindi News
सर्दियों में फटी एड़ियां और ड्राई स्किन अब नहीं करेंगी परेशान, ट्राई करें ये DIY फुट मास्क का आइडिया

संक्षेप: Feet skin care in winter: ठंड की दस्तक के साथ ही हाथ-पैरों की स्किन रूखी होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही फटी एड़ियां भी होने लगती है। अब अगर पैरों को नर्म-मुलायम और सुंदर सर्दियों में रखना चाहती हैं तो इस फुट मास्क को जरूर बनाकर पहन लें। सीख लें बनाने का तरीका।

Sat, 8 Nov 2025 06:43 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
ठंड शुरू होते ही स्किन की बैंड बज जाती है। अगर स्टार्टिंग से ही लापरवाही की गई तो एड़ियों का फटना शुरू हो जाता है। और, फिर चाहे कितने ही जतन कर लो लेकिन फटी एड़ियों से छुटकारा मिलने में टाइम लग जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इसी समय से ही पैरों की केयर कर उन्हें सही तरीके से मॉइश्चराइज करना शुरू कर दें। जिससे ना केवल पैर सॉफ्ट और मॉइश्चराइज रहें बल्कि फटी एड़ियों की समस्या का भी सामना ना करना पड़े। तो चलिए जानें कैसे बनाएं फुट मास्क।

फुट मास्क बनाने की सामग्री

दो प्लास्टिक

ग्लिसरीन

कॉफी

शहद

एलोवेरा जेल

मॉइश्चराइजर

नारियल का तेल

फुट मास्क बनाने के लिए बस ग्लिसरीन एक चम्मच, एक चम्मच कॉफी, आधा चम्मच शहद, एलोवेरा जेल एक चम्मच किसी प्लास्टिक बैग में डाल दें। साथ ही इसमे थोड़ा सा मॉइश्चराइजर और नारियल का तेल भी मिला दें। अब इन्हें हल्का सा रब करें आपस में और फिर इस प्लास्टिक शीट को पैरों में पहन ले। इसी तरह से दूसरे पैरों में भी प्लास्टिक की शीट पहनकर बैठ जाएं। आप चाहें तो ऊपर से मोजे पहनकर अपने घर के काम भी पूरे कर सकते हैं। इसे आराम से एक घंटा पैरों में पहने रहें और फिर निकालकर पैरों को साफ पानी से साफ कर लें। ये फुट मास्क पैरों की स्किन पर ग्लो भी देने में मदद करेगा औ

खास फुट मास्क लगाने के फायदे

ये फुट मास्क आसानी से आपके पूरे पैरों की मसाज करने के साथ ही डेड स्किन को रिमूव करने में भी मदद करेगा। और, पैरों की स्किन को मॉइश्चराइज और हाइड्रेट करने का काम ग्लिसरीन और नारियल का तेल आसानी से करेगा। ये फुट मास्क पैरों की स्किन पर ग्लो भी देने में मदद करेगा और साथ ही साथ ठंड में आसानी से फट जाने वाली एड़ियों को भी रोकेगा।

ग्लिसरीन और शहद से बनेगी बाद

ग्लिसरीन नेचुरल ह्यूमक्टेंट का काम करता है। ये स्किन के अंदर के हाइड्रेशन और मॉइश्चर को अंदर ही लॉक कर देता है। जिसकी वजह से ठंड में बाहरी एटमॉस्फियर से होने वाले स्किन के नुकसान से बचत होती है। जिसकी वजह से पैरों की स्किन में ड्राईनेस, डलनेस और फटी एड़ियों की प्रॉब्लम भी आसानी से नहीं होती।

