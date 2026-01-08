पिंपल्स और चिपचिपाहट से राहत, सर्दियों के लिए बेस्ट DIY फेशियल

संक्षेप: सर्दियों में ऑयली स्किन की समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में केमिकल प्रोडक्ट्स की बजाय घर पर किया गया DIY फेशियल स्किन को डीप क्लीन करने, ऑयल कंट्रोल करने और नैचुरल ग्लो बनाए रखने में मदद करता है।

सर्दियों का मौसम आमतौर पर रूखी त्वचा से जोड़ा जाता है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए यह समय भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होता। ठंड में स्किन का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे चेहरे पर चिपचिपाहट, बंद पोर्स और पिंपल्स की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में भारी क्रीम या केमिकल-युक्त फेशियल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में ऑयली स्किन को कंट्रोल और पोषण देने के लिए हल्का, नेचुरल और DIY फेशियल सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। घर पर उपलब्ध सामग्री से किया गया सही फेशियल ना सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, बल्कि त्वचा को हेल्दी ग्लो भी देता है।

स्टेप 1: क्लींजिंग DIY फेशियल की शुरुआत सही क्लींजिंग से होती है। बेसन, गुलाब जल और नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। यह मिश्रण स्किन से गंदगी हटाने के साथ एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है।

स्टेप 2: स्टीम 5–7 मिनट की हल्की स्टीम लेने से पोर्स खुलते हैं और स्किन अंदर से साफ होती है। इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स आसानी से निकल जाते हैं।

स्टेप 3: स्क्रबिंग ओट्स पाउडर और दही से बना स्क्रब सर्दियों में ऑयली स्किन के लिए आदर्श माना जाता है। यह डेड स्किन हटाता है लेकिन स्किन को ड्राई नहीं करता।

स्टेप 4: फेस पैक मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल और गुलाब जल से बना फेस पैक चेहरे पर 10–12 मिनट तक लगाएं। यह ऑयल कंट्रोल करता है, पोर्स को टाइट करता है और स्किन को ठंडक देता है।

स्टेप 5: टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग रोज वॉटर या ग्रीन टी से टोनिंग करें और अंत में ऑयल-फ्री जेल मॉइस्चराइजर लगाएं। यह स्किन को हाइड्रेट रखता है और चिपचिपाहट से बचाता है।