सर्दियों में बुरी तरह फट जाती हैं एड़ियां? मोमबत्ती से बनाएं DIY क्रीम, सुंदर-मुलायम होंगे पैर
सर्दियों में अगर आपकी एड़ियां भी बुरी तरह फट जाती हैं, तो मोमबत्ती से बनी ये क्रीम एक बार जरूर ट्राई करें। घर की चीजों से बनी ये क्रीम पैरों को सॉफ्ट और सुंदर बनाने में मदद करती हैं। अगर आपकी एड़ियों में खून आने लगता है, तो ये रेमेडी आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए।
सर्दियों में ठंडी हवा और नमी का असर हाथ-पैरों पर सबसे ज्यादा दिखता है। खासकर इन दिनों एड़ियां इतनी रूखी हो जाती हैं कि उनमें दरारे पड़ने लगती हैं। कुछ महिलाओं की एड़ियों में तो खून तक आने लगता है। ऐसे में नॉर्मल मॉइश्चराइजर या तेल लगाने से काम नहीं चलता। आपकी एड़ियों को जरूरत होती है गहरे मॉइश्चर की, जिससे पैरों का रूखापन तुरंत कम हो और अंदर से त्वचा रिपेयर हो। इसके लिए आप बेकार पड़ी मोमबत्ती से एक DIY क्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। सर्दियों में ये क्रीम आपके पैरों को सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करेगी। अगर आपकी एड़ियां कुछ ज्यादा ही फटती हैं, तो ये क्रीम आपको काफी राहत देने का काम करेगा। आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है।
फटी एड़ियों के लिए मोमबत्ती से बनाएं क्रीम
सर्दियों में अगर आपकी एड़ियों में गहरी दरार पड़ जाती हैं और कभी-कभार खून भी आने लगता है, तो ये घरेलू नुस्खा आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी वो हैं- मोमबत्ती (1), सरसों का तेल (2 चम्मच), नारियल का तेल (1 चम्मच), एलोवेरा जेल (1 चम्मच) और विटामिन ई कैप्सूल (2)।
फटी एड़ियों को ठीक करेगा ये घरेलू नुस्खा
स्टेप 1- सबसे पहले बेकार पड़ी मोमबत्ती को कद्दूकस कर लें। आपको लगभग दो चम्मच मोम का चूरा लेना है और इसे एक कांच के जार या कटोरी में भर लेना है।
स्टेप 2- अब इसमें दो चम्मच सरसों का तेल डालें। साथ में नारियल का तेल भी एड करें।
स्टेप 3- इसके बाद एलोवेरा जेल मिलाएं और विटामिन ई की कैप्सूल तोड़कर डाल दें। सभी चीजों को आपस में मिक्स करें।
स्टेप 4- अब डबल बॉयलर मैथड से मोम को अच्छी तरह मेल्ट होने तक 5-7 मिनट के लिए पका लें। इस दौरान गैस की फ्लेम धीमी रखें।
स्टेप 5- इसे ठंडा होने दें। उसके बाद इस्तेमाल करें।
(डबल बॉयलर मैथड में एक बर्तन में पानी को गर्म कर लें। फिर मोम वाले जार को उसमें पकने के लिए रख दें।)
कैसे इस्तेमाल करें कैंडल क्रीम?
रात को सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह धो कर पोंछ लें। अब इस DIY क्रीम की एक मोटी परत फटी हुई एडियों पर अच्छी तरह अप्लाई कर लें। ये क्रीम आप अपने पूरे पैरों पर लगा सकते हैं। इसके बाद कॉटन के सॉक्स पहनकर सो जाएं। इससे क्रीम लंबे समय तक त्वचा पर लगी रहेगी और रूखी एड़ियां सॉफ्ट होने में मदद मिलेगी।
फटी एड़ियों पर मोमबत्ती वाली क्रीम लगाने से क्या फायदा होगा?
मोम त्वचा पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा की नमी बनी रहती है। वहीं नारियल का तेल और सरसों का तेल त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और उन्हें सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करती है। अगर आपकी एड़ियों की दरारें काफी गहरी हो गई हैं और खून आने लगता है, तो ये नुस्खा काफी इफेक्टिव हो सकता है।
(Images Credit- Pinterest
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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