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किचन की चीजों से पाएं सैलून जैसा ब्राउन हेयर कलर, बिना केमिकल के आसान तरीका

May 06, 2026 11:51 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप बालों को बिना केमिकल के ब्राउन कलर देना चाहती हैं, तो यह आसान DIY हेयर मास्क आपके लिए परफेक्ट है। जानें घर पर नेचुरल तरीके से बालों को रंगने और चमकदार बनाने का तरीका।

किचन की चीजों से पाएं सैलून जैसा ब्राउन हेयर कलर, बिना केमिकल के आसान तरीका

आजकल बालों को कलर करना एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन केमिकल वाले हेयर कलर बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से ब्राउन रंग देना चाहती हैं, तो यह DIY हेयर मास्क एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह मास्क ना सिर्फ बालों को खूबसूरत ब्राउन कलर देता है, बल्कि उन्हें हेल्दी, सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है।

इस मास्क की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें आसानी से घर में मिल जाती हैं और यह बालों को बिना नुकसान पहुंचाए नेचुरल केयर देती हैं।

कैसे बनाएं DIY ब्राउन हेयर कलर मास्क?

इस हेयर मास्क को बनाना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले एक गिलास पानी लें और उसमें 2 चम्मच कॉफी पाउडर, 2 चम्मच चाय पत्ती, थोड़ा-सा कत्था और गुड़ डालें।
  2. इस मिश्रण को अच्छी तरह उबाल लें ताकि सभी चीजों का रंग और गुण पानी में आ जाए।
  3. अब इस पानी को ठंडा होने दें और छान लें।
  4. इसके बाद मेहंदी पाउडर में इस पानी को डालकर अच्छी तरह मिलाएं और एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें।
  5. ध्यान रखें कि पेस्ट ना ज्यादा पतला हो और ना ज्यादा गाढ़ा।

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कैसे लगाएं हेयर मास्क?

  • सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लें।
  • अब इस पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं।
  • सुनिश्चित करें कि सभी बाल कवर हो जाएं।
  • इसे 2–3 घंटे तक बालों में लगा रहने दें और बाद में साफ पानी से बाल धो लें।

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कितनी बार लगाएं हेयर मास्क

हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। कलर धीरे-धीरे चढ़ता है, इसलिए नियमित इस्तेमाल जरूरी है। अगर बाल बहुत ज्यादा सफेद नहीं हैं या फिर हल्का ब्राउन रंग चाहती हैं तो 15 दिन में एक बार लगाना भी काफी होगा।

इस हेयर मास्क के फायदे

  1. नेचुरल ब्राउन कलर: यह मास्क बालों को हल्का ब्राउन शेड देता है, जो बहुत नेचुरल लगता है।
  2. बालों को कंडीशन करता है: मेहंदी और गुड़ बालों को सॉफ्ट और स्मूद बनाते हैं।
  3. शाइन बढ़ाता है: कॉफी और चाय बालों में नेचुरल चमक लाते हैं।
  4. हेयरफॉल कम करता है: यह स्कैल्प को मजबूत बनाकर बाल झड़ने की समस्या को कम करता है।
  5. केमिकल-फ्री: इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता, जिससे बाल सुरक्षित रहते हैं।

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नोट: इस मास्क को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, तो इसमें थोड़ा दही या नारियल तेल मिला सकती हैं। इसके अलावा इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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