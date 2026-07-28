शरीर के कालेपन को कम कर सकता है अखरोट के छिलके से बना स्क्रब, एक बार ट्राई करें ये DIY

स्किन व्हाइटनिंग के अलग-अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है तो एक बार अखरोट के छिलके से बने बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करके देखें। सीखिए, इस स्क्रब को कैसे बनाएं।

अखरोट के छिलकों से बॉडी व्हाइटनिंग स्क्रब कैसे बनाएं

स्किन केयर में एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इससे स्किन के ऊपर से डेड सेल्स, गंदगी और एक्सट्रा तेल को हटाने में मदद मिलती है। यह स्किन के पोर्स को खोलने और चेहरे पर नेचुरल चमक लाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप शरीर पर जमा डेड स्किन की वजह से आए कालेपन को दूर करनाचाहते हैं तो घर के बने स्क्रब का इस्तेमाल करें। यहां हम अखरोट के छिलके से स्क्रब बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस स्क्रब का इस्तेमाल करके स्किन साफ, चमकदार और स्मूद दिख सकती है। सीखिए कैसे बनाएं-

अखरोट के छिलके से स्क्रब बनाने की सामग्री -1 बड़ा चम्मच अखरोट के छिलके का पाउडर

-1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर

-2 बड़े चम्मच चीनी

-1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल

-1 पंप बॉडी वॉश

अखरोट के छिलके से स्क्रब कैसे बनाएं अखरोट के छिलके से स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले छिलके का पाउडर बनाना होगा। इसके लिए अखरोट के कठोर बाहरी छिलकों को साफ करके धूप में अच्छी तरह सुखा लें। फिर इन छिलकों को मिक्सी या फूड प्रोसेसर में बारीक पीस लें जब पूरी तरह से पाउडर बन जाए तो एक महीन छन्नी से छान लें। छानने के बाद अखरोट का पाउडर स्किन केयर में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब स्क्रब बनाने के लिए एक कटोरे में अखरोट छिलके का पाउडर लें और फिर इसमें बताई गई मात्रा में सभी चीजों को मिला दें। अब इन्हें तब तक मिलाएं जब तक कि यह स्क्रब जैसा पेस्ट न बन जाए।

स्क्रब का कैसे करें इस्तेमाल इस स्क्रब का इस्तेमाल नहाते समय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से गीला कर लें और फिर गोल-गोल घुमाते हुए 2-3 मिनट तक पूरे शरीर पर लगाएं। अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद बॉडी को गुनगुने पानी से धो लें।

क्या हैं इस बॉडी स्क्रब के फायदे - इस स्क्रब का इस्तेमाल करके डीप एक्सफोलिएशन में मदद मिलती है। इससे डेड स्किन और खुरदरी स्किन को हटाना आसान होता है।

- कॉफी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और डलनेस कम करती है।

- चीनी तुरंत चमक और मुलायमपन देती है।

- नारियल का तेल त्वचा को मॉइस्चराइज और मुलायम बनाता है।

- बॉडी वॉश हल्के से साफ करता है और फ्रेश महसूस करवाता है।