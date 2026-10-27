महंगे बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट को कहें टाटा! निखरी रंगत के लिए 4 चीजों से बनाएं शानदार स्क्रब

शरीर की रंगत को निखारने के लिए महिलाएं बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट करवाती हैं जो स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव होता है। ऐसे में घर का बना स्क्रब भी आपको पॉलिशिंग ट्रीटमेंट वाला रिजल्ट दे सकता।

निखरी रंगत के लिए 4 चीजों से बनाएं शानदार स्क्रब

बॉडी स्क्रब करने से स्किन की सतह से डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद मिलती है। ये त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। करवाचौथ से पहले अक्सर महिलाएं अपनी स्किन को साफ रखने के लिए महंगे फेशियल के साथ चेहरे को चमकाती हैं और शरीर को साफ करने के लिए बॉडी पॉलिशिंग जैसे ट्रीटमेंट करवाती हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप घरेलू नुस्खों का सहारा लें। यहां हम एक ऐसे स्क्रब के बारे में बता रहे हैं जिसे अप्लाई करने पर आपको बॉडी पॉलिशिंग वाला रिजल्ट ही मिलेगा। ये स्क्रब एक ड्राई फॉर्मुले से तैयार होता है, जिसे आप बनाकर कई दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको शहद और तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होगा। ये एक काफी इफेक्टिव स्क्रब है जिसे आप नहाते समय भी अप्लाई कर सकते हैं।

बॉडी स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए -आधा कप चावल का आटा

-आधा कप ओट्स (पिसे हुए)

-1 छोटा चम्मच भुनी हुई हल्दी

-1/4 कप मुल्तानी मिट्टी

-1 से 2 छोटे चम्मच शहद

-कुछ बूंदें तेल या घी

बॉडी स्क्रब बनाने का तरीका ओट्स को मिक्सर में बारीक पीस लें। चावल का आटा और ओट्स अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें भुनी हुई हल्दी और मुल्तानी मिट्टी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि एक समान पाउडर बन जाए। मिक्स को साफ पूरी तरह सूखे और एयरटाइट कांच के जार में रखें। इसमें गीले हाथ या चम्मच न डालें। भुनी हल्दी ना हो तो आप तवे पर एक चम्मच हल्दी को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक की इसका रंग डार्क न हो जाए।

इस्तेमाल का तरीका 1) सूखे मिक्स को पहले से तैयार करके रखें।

2) इस्तेमाल करते समय इसमें शहद और तेल/घी मिलाकर पेस्ट बना लें।

3) त्वचा पर गोल-गोल घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में 5 से 10 मिनट तक मसाज करें।

4) गुनगुने पानी से धो लें।

बॉडी स्क्रब इस्तेमाल करने के फायदे -हल्का एक्सफोलिएशन त्वचा की सतह पर जमा डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकता है, जिससे त्वचा मुलायम महसूस होती है।

-त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।

-नेचुरल रूप से निखार लाता है और त्वचा को एक्सफोलिएट करता है।

-इसमें शहद, तेल, घी का इस्तेमाल करने से मॉइस्चर को बरकरार रखता है।

टिप-ड्राई स्किन वाले लोग इस स्क्रब में घी या फिर तेल मिलाकर लगाएं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गुलाबजल या फिर नींबू डालकर पेस्ट बना सकते हैं। मुहांसे वाली स्किन पर इसे स्क्रब को बहुत ज्यादा रगड़ने से बचना चाहिए।