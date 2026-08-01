सिर्फ 3 चीजों से बनाएं ₹1500 वाली कोरियन नाइट क्रीम, फेस आएगा शीशे जैसा ग्लो!
क्या आपको भी कोरियन ग्लास स्किन चाहिए? इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 चीजों से बना ये DIY नाइट क्रीम भी काफी इफेक्टिव है। इसमें चावल का पानी है, जो कोरियन स्किनकेयर का मेन इंग्रेडिएंट होता है।
आजकल कोरियन स्किनकेयर का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन भी कोरियन ग्लास स्किन जैसी हो, तभी तो मार्केट में महंगे टोनर, सिरम, मॉइश्चराइजर और नाइट क्रीम की भरमार है। इन सभी में एक इंग्रीडिएंट कॉमन होता है और वो है राइस। दरअसल चावल में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो स्किन को हाइड्रेट, ग्लोइंग और ब्राइट बनाने में मदद करते हैं। ऐसे में आप घर पर ही चावल के पानी से कोरियन नाइट क्रीम बनाकर तैयार कर सकती हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाने में मदद करेगा। बाजार में हजारों रूपए में मिलने वाली ये कोरियन नाइट क्रीम घर पर बनाना बिल्कुल आसान है और ये काफी इफेक्टिव भी है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है।
सिर्फ 3 चीजों से घर पर बनाएं कोरियन नाइट क्रीम
अगर आपको भी कोरियन लोगों जैसी बेदाग, ग्लोइंग और निखरी हुई त्वचा चाहिए, तो अपने स्किनकेयर रूटीन में चावल का पानी जरूर शामिल करें। ये स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है, साथ ही एंटी एजिंग में भी इफेक्टिव माना जाता है। चावल के पानी के साथ अगर आप एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर एक नाइट क्रीम तैयार कर लें, तो ये आपकी स्किन को अंदर से पोषण देगा। साथ ही स्किन ज्यादा सॉफ्ट, हाइड्रेटेड, ग्लोइंग और रेडिएंट नजर आएगी।
इस तरह बनाएं कोरियन नाइट क्रीम
सबसे पहले एक साफ बाउल लें और उसमें दो चम्मच के करीब एलोवेरा जेल एड करें। आपको ताजा एलोवेरा जेल नहीं लेना है, मार्केट वाले जेल से क्रीम का अच्छा टेक्सचर आता है। अब इसमें दो चम्मच के करीब ही चावल का पानी एड करें। चावल का पानी बनाने के लिए चावल को धो कर 20-30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें, फिर छान लें।
इस चावल के पानी को एलोवेरा जेल में मिलाकर अच्छे से फेंटे, जब तक ये सफेद रंग के जेल जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। अब इसमें दो विटामिन ई कैप्सूल काट कर डाल दें। दोबारा अच्छे से मिक्स करें और इस जेल लाइक क्रीम को किसी साफ-सुथरे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख दें।
कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं ये क्रीम
इस क्रीम में किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं, इसलिए ये जल्दी खराब हो जाती है। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर रही हैं, तो 3-4 दिन के भीतर इस्तेमाल कर लेना ही बेहतर रहता है। अगर क्रीम में से किसी तरह की अजीब महक आ रही है या इसका रंग बदल रहा है, तो चेहरे पर इस्तेमाल करने से बचें।
कैसे और कब यूज करें ये कोरियन क्रीम
ये एक नाइट क्रीम है, इसलिए इसे रात में सोने से पहले इस्तेमाल करें। सबसे पहले फेसवॉश से अपना चेहरा क्लीन कर लें। फिर थोड़ी सी ये कोरियन क्रीम लें और हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरे फेस और गर्दन पर अप्लाई कर लें। रात में सोते समय ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करती है, साथ ही ग्लोइन और बेदाग निखार प्रोवाइड करती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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