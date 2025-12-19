सौम्या टंडन से सीखें नेचुरल ग्लो पाने का राज, स्किन दिखेगी सॉफ्ट और फ्रेश
टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सौम्या टंडन अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। उनका बताया यह आसान DIY फेस पैक त्वचा को एक्सफोलिएट कर गहराई से हाइड्रेट करता है और नेचुरल ग्लो लौटाने में मदद करता है।
खूबसूरत और हेल्दी स्किन पाने के लिए आज के समय में लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और लंबी रूटीन पर भरोसा करने लगे हैं, लेकिन कई बार असली निखार बेहद सिंपल घरेलू उपायों से भी मिल सकता है। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सौम्या टंडन भी अपनी स्किन केयर में कम केमिकल और ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को प्राथमिकता देती हैं। उनकी चमकदार और फ्रेश त्वचा का राज किसी फैंसी प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि किचन में मौजूद आसान चीजों में छिपा है।
सौम्या टंडन द्वारा सुझाया गया यह DIY फेस पैक ना सिर्फ त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, बल्कि उसे गहराई से हाइड्रेट भी करता है। यह रूटीन उन लोगों के लिए खास है जो बिना ज्यादा मेहनत और खर्च के नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं। नियमित इस्तेमाल से यह फेस पैक स्किन टेक्सचर सुधारने, डलनेस कम करने और चेहरे पर नेचुरल चमक लाने में मदद कर सकता है।
फेस पैक में इस्तेमाल होने वाली चीजें और उनके फायदे
यह फेस पैक दही, शहद और चावल के पाउडर से तैयार किया जाता है।
- दही त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और डेड स्किन हटाने में मदद करता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन टेक्सचर को सुधारता है और नेचुरल ब्राइटनेस देता है।
- शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जो स्किन में नमी बनाए रखता है और ड्राईनेस से बचाता है।
- चावल का पाउडर इस पैक में नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। यह पोर्स को साफ करता है, टैनिंग हटाने में मदद करता है और स्किन को स्मूद बनाता है। तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर यह फेस पैक एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन दोनों का काम एक साथ करता है।
ऐसे बनाएं: इस फेस पैक को बनाने के लिए एक चम्मच दही में आधा चम्मच शहद और एक चम्मच बारीक पिसा हुआ चावल का पाउडर मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स कर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें और 10–15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
कितनी बार इस्तेमाल करें?
- हफ्ते में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल पर्याप्त है।
- नियमित उपयोग से स्किन टेक्सचर बेहतर होता है।
- स्किन ज्यादा फ्रेश, सॉफ्ट और नेचुरली ग्लोइंग दिखती है।
जरूरी सावधानियां: पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। ज्यादा रगड़ने से बचें, खासकर सेंसिटिव स्किन वाले और किसी भी तरह की जलन या रेडनेस होने पर इस्तेमाल रोक दें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।