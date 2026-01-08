यंग लड़कियां क्रिस्टल डिसूजा से सीख लें मेकअप करने का बेस्ट तरीका, हर पार्टी में दिखेंगी सुंदर

संक्षेप: एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा की दमदार एक्टिंग और किलर डांस मूव्स की हर कोई तारीफ कर रहा है। एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी कमाल का है और उन्हें मेकअप परफेक्ट करना पसंद है। चलिए एक्ट्रेस के खास मेकअप टिप्स बताते हैं।

फिल्म धुरंधर में शरारत गाने में किलर मूव्स दिखाकर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने सभी के दिलों में अलग जगह बना ली है। एक हजारों में मेरी बहना है से लेकर शरारत तक में क्रिस्टल का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया और उन्हें लगातार तारीफें मिल रही हैं। क्रिस्टल अच्छी डांसर, एक्टर होने के साथ फैशन स्टार भी हैं। उनके हर लुक्स खूबसूरत होते हैं और क्रिस्टल अपने मेकअप पर भी खास ध्यान देती हैं। एक्ट्रेस मेकअप करने से पहले कुछ चीजें करती हैं, जिससे उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहें। चलिए आपको क्रिस्टल के खास मेकअप टिप्स बताते हैं।

क्या करती हैं मेकअप से पहले क्रिस्टल मेकअप करने से आधे घंटे पहले ही आइस स्टीम लेती हैं। वह बर्फ से भरे पानी में 1 मिनट के लिए फेस को डीप करती हैं। अगर पानी वाला बाउल नहीं मिलता है, तो वह कपड़े में बर्फ लपेटकर सिकाई कर लेती हैं। इससे स्किन पोर्स टाइट हो जाते हैं और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है।

मेकअप बेस अब क्रिस्टल की मेकअप आर्टिस्ट मेकअप बेस तैयार करती हैं। इसके लिए वह सबसे पहले प्राइमर, फिर कंसीलर लगाकर फाउंडेशन अप्लाई करती हैं। इससे उन्हें मैट फिनिश लुक मिल जाता है। क्रिस्टल अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही मेकअप प्रोडक्ट्स चुनती हैं।

कॉन्टूर क्रिस्टल अपने चेहरे के खास हिस्सों जैसे चिन, चीक्स या जॉ लाइन को उभारने के लिए कॉन्टूर का इस्तेमाल भी करती हैं। कॉन्टूर कई कलर्स में आता है, इससे आपको परफेक्ट फीचर्स शेप मिलेगी। कॉन्टूर को ज्यादा न लगाएं, हल्का लगाकर फेस को सेट करें।

आई मेकअप आंखों के लिए सबसे पहले आईशैडो लगाती हैं, इससे उनका आई बेस बन जाता है। फिर वह आईलाइनर, काजल, मसकारा अप्लाई करती हैं। आईलाइनर वह विंग वाला लगाना पसंद करती हैं। इसके अलावा वह लैशेस को मशीन से सेट करती हैं और आइब्रो को डार्क करती हैं।

ब्लश-हाईलाइटर क्रिस्टल रोजी लुक के लिए लाइट कलर वाला ब्लश लगाती हैं और फिर हाईलाइटर लगाकर फीचर्स को शिमर लुक देती हैं। हाईलाइटर ब्लश का आजकल कॉम्बिनेशन भी आने लगा है, जिसे आप एक से लगाकर परफेक्ट लुक पा सकती हैं।

लिपस्टिक शेड्स एक्ट्रेस न्यूड, पिंक, रेड जैसे लिपस्टिक शेड्स ज्यादातर लगाती हैं। अपने आउटफिट और लुक के हिसाब से हमेशा लाइट या डार्क शेड चुनें। लिपस्टिक से परफेक्ट मेकअप लुक मिलता है, इसलिए हमेशा सही शेड चुनें।