बालों को जल्दी-जल्दी बढ़ाना है तो खाने में इन 5 चीजों को शामिल कर लें, बदल जाएंगे हेयर

5 foods for shiny strong hair: बालों के झड़ने और ना बढ़ने से परेशान हैं तो डाइट में ये 5 फूड्स को शामिल करें। ये बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करेंगे और मजबूत बनाने के साथ ही शाइनी बनाएंगे। जान लें कौन से हैं ये फूड्स।

बालों पर भी खराब खानपान का असर पड़ता है। अगर आप अनहेल्दी फूड्स खाते हैं या शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो इसका सीधा असर बालों पर भी नजर आने लगता है। बाल जल्दी नहीं बढ़ते, रूखे दिखते हैं और उनमे चमक नहीं रहती। साथ ही झड़ते रहते हैं तो इसका मतलब है कि शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी है। खासतौर पर प्रोटीन की कमी का असर बालों पर भी दिखने लगता है। अगर डाइट में इन 5 फूड्स को शामिल कर लिया जाए तो बालों के टेक्सचर से लेकर रंगत में फर्क दिखने लगेगा।

पनीर बाल दिन पर दिन पतले होते जा रहे। साथ ही उनकी रंगत भी फीकी दिख रही और बढ़ नहीं रहे। तो अपनी डाइट को सुधारने की जरूरत है। बालों को कैरेटिन नाम के प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि बाल इसी से बनते हैं। बिना प्रोटीन के स्कैल्प को बालों को मजबूत बनाने में मुश्किल होगी। डाइट में पनीर खाना शुरू करें। ये कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी से भरपूर होते हैं। प्रोटीन कमजोर बालों को रिपेयर करता है और विटामिन डी की मदद से कैल्शियम हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव कर जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

बादाम बादाम में हेल्दी फैट्स और ढेर सारे मिनरल्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जिसकी वजह से इसे खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके बाल पतले हो गए हैं और उनमे ग्रोथ नहीं है तो रोजाना भीगे हुए 5-6 बादाम खाएं। इसमे मौजूद विटामिन ई बालों की जड़ों को हील करती है और साथ ही बालों को शाइन बनाकर टूटने से बचाते हैं। यहीं नहीं अक्सर तनाव ज्यादा लेने की वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बादाम में मैग्नीशियम होता है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है।

काले चने काले चने प्रोटीन, जिंक, विटामिन बी 6 से भरपूर होते हैं। जिसकी वजह से कैरेटिन प्रोडक्शन में मदद करते हैं और बालों की जड़ों को स्ट्रांग बनाते हैं। बाल मजबूत और घने चाहते हैं तो काले चने को रोजाना की डाइट में शामिल करें।

सहजन की पत्तियां सहजन की पत्तियां यानी मोरिंग लीव्स को सुपरफूड माना जाता है। इन्हें डाइट में शामिल करने से विटामिन ए, सी के साथ आयरन मिलता है और साथ ही प्रोटीन रिच होने की वजह से बालों को भी फायदा पहुंचाता है। अगर रोजाना मोरिंगा के पत्ते खाना शुरू करेंगे तो बालों की ग्रोथ पर भी फर्क देखने को मिलेगा।