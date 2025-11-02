Hindustan Hindi News
डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें गोल्डन शेड वाले कलर करवाने के बाद कैसे करें हेयर केयर

संक्षेप: How to fix bleached hair breakage: बालों को ब्लीच करवा लिया है और प्यारा सा गोल्डन कलर ब्यूटीफुल लग रहा तो बालों की केयर का सही तरीका भी जान लें। जिससे बाल बिल्कुल घास-फूस जैसे नजर ना आएं और उनमे मॉइश्चर प्रोटेक्ट रहे।

Sun, 2 Nov 2025 07:15 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बालों के कलर के साथ एक्सपेरिमेंट काफी कॉमन है। लेडीज अक्सर बालों में हाईलाइटर, ब्लीच और कलर करवाना पसंद करती हैं। लेकिन उसके बाद होने वाले डैमेज से परेशान हो जाती है। दरअसल, बालों पर जब भी गोल्डन शेड वाले हेयर कलर यानी ब्लीच के साथ जिस कलर को अप्लाई किया जाता है। उसे करवाने के बाद बालों में प्रोटीन का डैमेज बढ़ जाता है। जिसे रोकने के लिए बालों की सही केयर जरूरी है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनजोत ने इंस्टा वीडियो में इससे रिलेटेड हेयर केयर के बारे में बताया है।

रेगुलर शैंपू ना करें

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि जब भी बालों में ब्लीच यानी गोल्डन शेड के कलर करवाएं तो रेगुलर शैंपू से करने से बचें। रोजाना शैंपू बालों को डैमेज करता है और साथ ही कलर को भी फीका करने लगता है।

रिवर्स कंडीशनिंग है जरूरी

बालों को डैमेज से बचाने के लिए रिवर्स कंडीशनिंग जरूरी है। जैसे शैंपू के पहले बालों पर कंडीशनिंग एजेंट अप्लाई करें। जैसे हेयर ऑयलिंग करें। इससे बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है और शैंपू का बैड इफेक्ट बालों पर थोड़ा कम होता है।

बॉन्ड रिपेयर है जरूरी

बालों के डैमेज को रोकने के लिए बॉन्ड रिपेयर कराना जरूरी है। इससे बालों के क्यूटिकल डैमेज नहीं होते और बाल हेल्दी नजर आते हैं।

ना करें स्ट्रेटनिंग आयरन जैसे टूल का इस्तेमाल

बालों को डैमेज से बचाना है तो स्ट्रेटनिंग ऑयरन जैसे टूल को बिल्कुल भी यूज ना करें। इससे प्रोड्यूस होने वाली हीट बालों को डैमेज करती हैं। अगर स्टाइलिंग के लिए ब्लो ड्राई का यूज करना है तो थोड़ा दूर से करें और साथ ही उस पर डिफ्यूजर लगा लें। जिससे हीटिंग का इफेक्ट बालों पर कम से कम हो।

पर्पल शैंपू से रहेगा कलर मेंटेन

बालों में लगा ब्लीच या गोल्डन शेड का कलर कुछ समय के बाद फीका पड़ने लगता है या ऑरेंज से कलर में बदल जाता है। जिसकी वजह से बालों को फिर से जल्दी से ब्लीच करने की बजाय पर्पल शैंपू यूज करें। ये बालों के कलर को मेंटेन करेगा।

