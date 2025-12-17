इन 10 गलतियों की वजह से त्वचा दिखने लगती है काली और बेजान, एक्सपर्ट ने बताया- क्या है सही स्किन केयर रूटीन
स्किन को ग्लोइंग, शाइनी बनाने के लिए हम कई घरेलू नुस्खे या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। इसके बाद भी कई बार त्वचा काली या फिर रूखी दिखने लगती हैं। स्किन एक्सपर्ट ने कुछ ऐसी गलतियां बताई हैं, जो ज्यादातर लोग करते हैं।
त्वचा को चमकदार बनाने के लिए लोग घरेलू उपायों से लेकर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी स्किन काली और रूखी दिखने लगती है। कई बार त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां, पिंपल्स, धब्बे होने लगते हैं और इसका कोई कारण भी समझ नहीं आता है। ऐसे में लोग अन्य प्रोडक्ट्स और घरेलू नुस्खों को ट्राई करना शुरू कर देते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट मोना गोहरा ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ज्यादातर महिलाएं सही स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती हैं और कुछ लोगों को सही तरीका भी पता नहीं है। इन वजहों से भी चेहरे पर दाग-धब्बे और रूखापन आने लगता है। महिलाओं को मोना ने स्किन केयर के दौरान करने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें करने से आप भी बचें।
1- ओवर एक्सफोलिएटिंग
एक्सफोलिएट करने से त्वचा पर मौजूद डेड स्किन निकल जाती है लेकिन कई लोग ओवर एक्सफोलिएटिंग कर देते हैं, जिससे त्वचा खुरदुरी हो जाती है। इससे झाइयां होने लगती है और त्वचा पर कालापन दिखता है।
2- मेकअप के साथ सोना
कई महिलाएं टाइम न होने के कारण बिना मेकअप हटाए ही लेट जाती है या फिर सो जाती है। ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से त्वचा के पोर्स बंद हो जाते हैं और फिर पिंपल्स की समस्या होने लगती है। इससे स्किन पर ड्राईनेस, डलनेस और झुर्रियां होने लगती हैं।
3- सनस्क्रीन है मस्ट
कई लोगों को लगता है कि बिना सनस्क्रीन के भी काम चल सकता है। कई महिलाएं बिना सनस्क्रीन लगाए ही बीच पर चली जाती हैं या फिर धूप में निकल जाती हैं। एसपीएफ 30 वाली सनस्क्रीन जरूर लगाएं, इससे स्किन डैमेज नहीं होगी।
4- गर्दन को कर दिया इग्नोर
ज्यादातर महिलाएं सिर्फ फेस की स्किन पर ही ध्यान देती हैं, गर्दन की त्वचा भी चेहरे के जैसी होती है। ऐसे में अगर आप कोई चीज चेहरे पर लगाती हैं, तो उसे गर्दन पर भी अप्लाई करें। इससे आपके फेस-नेक का स्किन टोन सेम रहेगा। अक्सर महिलाओं के गर्दन पर धब्बे दिखते हैं, जो स्किन केयर न होने की वजह से होता है।
5- मॉइश्चराइजर न लगाना
कई महिलाएं त्वचा पर मॉइश्चराइजर ही नहीं लगाती हैं, उन्हें लगता है कि त्वचा ऐसे भी खिली-खिली रह सकती है। ये आपकी बड़ी गलती है, बिना मॉइश्चराइजर के त्वचा को नमी नहीं मिलेगी और ये फिर फटने लगेगी।
6-पिंपल फोड़ दिया
कई लड़कियों को पिंपल्स फोड़ने में मजा आता है लेकिन क्या आप जानती हैं कि इससे स्किन इंफेक्शन होता है। आपको पिंपल्स हुए और आपने उन्हें फोड़ दिया, तो स्किन के अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं।
7- घरेलू नुस्खे
आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में हर कोई अपना ट्राई किया हुआ नुस्खा बता देता हैं। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपनी स्किन पर ये नुस्खा ट्राई कर लेते हैं। सभी का स्किन टाइप अलग होता है, ऐसे में हर घरेलू नुस्खा आपके लिए सही नहीं हो सकता।
8- उम्र के हिसाब से प्रोडक्ट्स
जो स्किन केयर प्रोडक्ट आप 20 साल की उम्र में अपनाती थीं, 40 की उम्र में वह फायदेमंद नहीं होगा। ऐसे में उम्र के हिसाब से सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और अपनी त्वचा को खिला-खिला बनाकर रखें। वरना त्वचा डल हो जाती है।
9- अधूरी नींद
डॉक्टर के मुताबिक, जैसे खाना शरीर और स्किन के लिए होता है, वैसे ही सोना भी होता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेती हैं, तो आपकी त्वचा हमेशा डार्क, डल, रूखी, बेजान दिखेगी। कोशिश करें कि 7-8 घंटे की नींद लें और सुबह उठकर गुनगुने पानी से फेस साफ करें।
10- कम पानी, जंक फूड
जो महिलाएं पानी कम पीती हैं और जंक या फ्राइड फूड्स ज्यादा खाती हैं, उनकी स्किन भी काली दिखने लगती है। बढ़ती उम्र के साथ आपके फेस पर झुर्रियां, धब्बे भी पड़ जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।