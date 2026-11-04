चेहरे पर रेजर से शेविंग करते हैं? डॉक्टर से ये 6 टिप्स जरूर जानें, स्किन नहीं होगी खराब!
अगर आप भी चेहरे पर डेली शेविंग करते हैं, तो ये सही तरीका पता होना जरूरी है। वरना चेहरे की सेंसेटिव त्वचा पर रेडनेस, इरीटेशन, रेजर बंप्स और कट लगने की समस्या हो सकती है। डर्मेटोलॉजिस्ट ने ऐसी ही 6 जरूरी टिप्स साझा की हैं।
पुरुषों के लिए शेविंग एक डेली ग्रूमिंग रूटीन का हिस्सा है। कुछ लोग रोजाना क्लीन शेव रखना पसंद करते हैं, तो कुछ हफ्ते में दो-तीन बार शेव करते हैं। जरा सोच कर देखिए रोजाना चेहरे की नाजुक स्किन पर रेजर चलाने से त्वचा कितनी इरिटेट हो सकती है। इसलिए शेविंग का सही तरीका पता होना जरूरी है। कई बार पुरुष डेली शेविंग करते हुए छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से चेहरे पर रेडनेस, जलन, छोटे-छोटे दाने, और रेजर बर्न जैसी समस्या हो सकती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ श्वेता राहुल ने ऐसी ही कुछ जरूरी टिप्स साझा की हैं, जो पुरुषों को शेविंग करते समय ध्यान में रखनी चाहिए।
मल्टीब्लेड रेजर से क्लोज शेव ना करें
अगर आप मल्टीब्लेड रेजर से एकदम क्लोज शेव करते हैं, तो इससे चेहरे पर इरीटेशन और बंप्स का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही कई लोगों में जब बाल दोबारा उगते हैं, तो बाहर ही तरफ निकलने के बजाए अंदर मुड़ने लगते हैं। इसे इनग्रोन हेयर कहा जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट सलाह देती हैं कि ऐसे लोगों को शेविंग के लिए सिंगल या डबल ब्लेड रेजर का इस्तेमाल करना चाहिए।
शेविंग से पहले चेहरे को गीला करें
शेविंग करने से पहले चेहरे को पानी से अच्छी तरह गीला करना जरूरी है। इससे चेहरे के बाल मुलायम हो जाते हैं और रेजर आसानी से ग्लाइड करता है। डॉक्टर कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर आप शेविंग फोम या जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह अल्कोहल फ्री हो। इससे त्वचा पर होने वाले फ्रिक्शन को कम करने में मदद मिलती है।
बालों की ग्रोथ की दिशा में शेव करें
शेविंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि रेजर बालों की ग्रोथ की दिशा में ही चलाएं। कई पुरुष एकदम क्लीन शेव पाने के चक्कर में बालों की उल्टी दिशा में रेजर चलाते हैं, जिससे स्किन पर इरीटेशन, रेडनेस, इंग्रोन हेयर और पानी से भरे छोटे दाने होने की समस्या हो सकती है।
क्या आफ्टरशेव लगाना जरूरी है?
शेविंग के बाद कई लोग आफ्टरशेव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं हैं। लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो ध्यान रखें कि प्रोडक्ट्स अल्कोहल फ्री हों। ताकि किसी तरह की इरीटेशन का रिस्क ना रहे।
आफ्टरशेव की जगह क्या इस्तेमाल करें?
डर्मेटोलॉजिस्ट सलाह देती हैं कि शेविंग के बाद त्वचा पर एक अच्छा मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं। इससे त्वचा पर होने वाली जलन कम होने में मदद मिलती है।
रेजर ब्लेड को धो कर स्टोर करें
शेविंग के बाद रेजर ब्लेड को अच्छे से धो कर क्लीन करें, ताकि उसमें फंसे बाल और शेविंग फोम निकल जाएं। इसके बाद इसे अच्छी तरह सुखाकर किसी साफ और सूखी जगह पर स्टोर करें। डर्मेटोलॉजिस्ट सलाह देती हैं कि एक रेजर ब्लेड को 2-3 या ज्यादा से ज्यादा 5-7 बार इस्तेमाल करें। वहीं अगर इसपर जंग लग गया है, तो भूलकर भी यूज करने की गलती ना करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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