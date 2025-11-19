Hindustan Hindi News
ऑयली स्किन करेगी शाइन और रहेगी पिंपल फ्री, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए 5 बेस्ट फेस वॉश

Wed, 19 Nov 2025 10:11 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
ऑयली स्किन वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तैलीय त्वचा की सही केयर न की जाए तो ये चिपचिपी, पिंपल्स से भरी और डल दिखने लगती है। जब त्वचा के अंदर सीबम का उत्पादन ज्यादा होता है, तो फेस ऑयली हो जाता है। ये हार्मोनल बदलाव जैसे प्रेग्नेंसी, टीनएज के कारण भी हो सकता है। लेकिन ऑयली स्किन वाले लोग अक्सर स्किन प्रोडक्ट्स चुनने में गलतियां करते हैं, जिससे तेल का उत्पादन और बढ़ जाता है। फिर कई त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगती है।

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आंचल पंत का कहना है कि तैलीय त्वचा का सीबम कंट्रोल करने के लिए आपको सही फेस वॉश यूज करना चाहिए। फेस वॉश से चेहरे की क्लीनिंग होती है और सीबम भी कंट्रोल में रहता है। ऐसे में कोई भी फेस वॉश यूज करना, जिसमें अच्छे तत्व न हो वो ऑयली स्किन के लिए बेकार है। चलिए आपको उनके द्वारा बताए गए कुछ बेस्ट फेस वॉश के बारे में बताते हैं।

ऑयली स्किन के लिए जरूरी इंग्रीडिएंट्स- ऑयली स्किन वाले लोग फेस वॉश खरीदते समय ध्यान दें कि आपके फेस वॉश में ये चीजें होनी चाहिए।

-सैलिसिलिक एसिड – एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी हटाकर पोर्स को क्लीन करता है

- ग्लाइकोलिक एसिड – डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करता है

-बेंजोइल पेरोक्साइड – बैक्टीरिया को खत्म करके पिंपल्स को रोकता है

-टी ट्री ऑयल – नैचुरल एंटी-बैक्टीरियल और ऑयल-कंट्रोल प्रॉपर्टीज

-नीम और चारकोल – स्किन डीप क्लीन करने और एक्सेस ऑयल सोखने में मददगार

कौन से फेस वॉश-

सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेसवॉश – पिंपल्स और ऑयल कंट्रोल के लिए

चारकोल फेसवॉश – डस्ट और एक्स्ट्रा सीबम हटाने के लिए

जेंटल जेल-क्लेंजर – ऑयल बैलेंस करने और स्किन को ड्राई न करने के लिए

बेंजोइल पेरोक्साइड फेसवॉश – अगर ऑयली स्किन के साथ पिंपल्स भी होते हैं

टी ट्री और नीम फेसवॉश – नैचुरल और एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए

