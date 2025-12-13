Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
बेहतर स्किन के लिए डाइट से हटाएं ये चीजें: डर्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका रेड्डी की सलाह
बेहतर स्किन के लिए डाइट से हटाएं ये चीजें: डर्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका रेड्डी की सलाह

खूबसूरत और हेल्दी स्किन सिर्फ स्किनकेयर से नहीं, सही डाइट से भी मिलती है। डर्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका रेड्डी बताती हैं कि अगर आप रोजमर्रा के खाने से कुछ चीजें कम कर दें, तो त्वचा में नेचुरल ग्लो आ सकता है।

Dec 13, 2025 01:48 pm IST Shubhangi Gupta
खूबसूरत और हेल्दी त्वचा पाने के लिए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से ज्यादा जरूरी है सही खानपान। हमारी रोज की डाइट सीधे तौर पर स्किन की क्वालिटी, ग्लो और एजिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। अक्सर मुंहासे, पफीनेस, डलनेस और समय से पहले झुर्रियां गलत खानपान की वजह से बढ़ जाती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका रेड्डी के अनुसार, अगर हम अपनी डाइट से कुछ चीजें कम या पूरी तरह हटा दें तो स्किन की हेल्थ में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है। उनका मानना है कि छोटे-छोटे बदलाव- जैसे चीनी, नमक, अल्कोहल या ज्यादा कैफीन की मात्रा घटाना- त्वचा को अंदर से रिपेयर करने में मदद करते हैं। सही डाइट ना सिर्फ स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, बल्कि इंफ्लेमेशन कम कर ग्लो और यंग अपीयरेंस बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप धीरे-धीरे इन कुछ चीजों को कम करते हैं तो आपकी त्वचा खुद-ब-खुद हेल्दी और ग्लोइंग दिखने लगेगी।

  • अगर आप चीनी (Sugar) कम करें, तो मुंहासों की समस्या कम होती है और फाइन लाइन्स देर से नजर आती हैं। ज्यादा चीनी स्किन में इंफ्लेमेशन बढ़ाती है।
  • अगर आप नमक (Salt) कम करें, तो चेहरे की सूजन और आंखों के नीचे के बैग्स कम होते हैं। ज्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है जिससे पफीनेस बढ़ती है।
  • अगर बहुत तीखा मसाला कम करें, तो स्किन की रेडनेस शांत होती है और अचानक फ्लशिंग की समस्या नहीं होती, खासकर सेंसिटिव स्किन वालों में।
  • अगर शराब (Alcohol) छोड़ें, तो स्किन की नमी बनी रहती है और ड्रायनेस व डलनेस से बचाव होता है। शराब स्किन को डिहाइड्रेट करती है।
  • अगर ज्यादा कैफीन कम करें, तो त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और स्ट्रेस से जुड़ी डलनेस कम होती है।

  • अगर डेयरी प्रोडक्ट्स कम करें, तो खासकर जॉलाइन पर होने वाले एक्ने और सूजन में राहत मिलती है।
  • अगर ज्यादा रेड मीट कम करें, तो शरीर में लो-ग्रेड इंफ्लेमेशन घटता है जो मुंहासों को बढ़ाता है।
  • अगर सिगरेट छोड़ें, तो स्किन तक ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है और झुर्रियां धीरे आती हैं।

