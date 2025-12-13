बेहतर स्किन के लिए डाइट से हटाएं ये चीजें: डर्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका रेड्डी की सलाह

खूबसूरत और हेल्दी त्वचा पाने के लिए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से ज्यादा जरूरी है सही खानपान। हमारी रोज की डाइट सीधे तौर पर स्किन की क्वालिटी, ग्लो और एजिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। अक्सर मुंहासे, पफीनेस, डलनेस और समय से पहले झुर्रियां गलत खानपान की वजह से बढ़ जाती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका रेड्डी के अनुसार, अगर हम अपनी डाइट से कुछ चीजें कम या पूरी तरह हटा दें तो स्किन की हेल्थ में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है। उनका मानना है कि छोटे-छोटे बदलाव- जैसे चीनी, नमक, अल्कोहल या ज्यादा कैफीन की मात्रा घटाना- त्वचा को अंदर से रिपेयर करने में मदद करते हैं। सही डाइट ना सिर्फ स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, बल्कि इंफ्लेमेशन कम कर ग्लो और यंग अपीयरेंस बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप धीरे-धीरे इन कुछ चीजों को कम करते हैं तो आपकी त्वचा खुद-ब-खुद हेल्दी और ग्लोइंग दिखने लगेगी।