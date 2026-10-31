बालों को जड़ से कमजोर करते हैं ये 5 हेयरस्टाइल, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें रोज कैसे बांधे बाल!

रोज बनाए जाने वाले कुछ पॉपुलर हेयरस्टाइल देखने में स्टाइलिश लग सकते हैं, लेकिन ये बालों को जड़ों से कमजोर करते हैं। धीरे धीरे ये आपके हेयरफॉल को बढ़ा सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें कौन से हेयरस्टाइल बनाएं और कौन से अवॉइड करें।

स्टाइलिश लुक के लिए गर्ल्स रोज अलग-अलग तरीके के हेयरस्टाइल्स बनाना पसंद करती हैं। कभी टाइट पोनीटेल, तो कभी स्लीक बन या फिर ब्रेड। ये हेयरस्टाइल बालों को अच्छा लुक तो देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके बालों को डैमेज भी कर सकते हैं? जी हां, ऐसे कई हेयरस्टाइल्स जो आप डेली बेसिस पर बना तो लेती हैं, लेकिन इनसे आपके बालों पर खिंचाव होता है और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, लंबे समय तक ऐसे हेयरस्टाइल बनाने से हेयरलाइन के आसपास बालों की ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर स्पेशलिस्ट डॉ अनुपमा बिसारिया ने ऐसे ही कुछ पॉपुलर हेयरस्टाइल्स को डिकोड किया है। आइए जानते हैं डॉक्टर के मुताबिक कौन से हेयरस्टाइल बालों के लिए सेफ हैं और कौन से आपको अवॉइड करने चाहिए।

क्या रोज बना सकती हैं स्लीक टाइट बन? आजकल स्लीक टाइट बन हेयरस्टाइल गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है। देखने में ये हेयरस्टाइल काफी स्टाइलिश और क्लीन लुक देता है, लेकिन रोज-रोज टाइट जुड़ा बनाना आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे बाल टूटने और हेयरलाइन के आसपास के बालों की ग्रोथ प्रभावित होने का खतरा रहता है।

टाइट हाई पोनीटेल ना बनाएं डॉ अनुपमा के मुताबिक ज्यादा टाइट हाई पोनीटेल बनाना भी अवॉइड करना चाहिए। बालों को बहुत कसकर ऊपर बांधने से हेयर फॉलिकल्स पर लगातार खिंचाव पड़ता है, जिससे बाल कमजोर हो कर टूट सकते हैं। अगर रोजाना आप इस तरीके का हेयरस्टाइल बनाती हैं तो माथे और कनपटी के आसपास बालों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है।

बालों की बहुत टाइट चोटी बनाने से बचें अगर आप अपने बालों की ब्रेड बनाना पसंद करती हैं, तो बालों को बहुत कसकर गूंथने के बचें। इससे बालों पर लगातार खिंचाव पड़ता रहता है, जिससे बाल कमजोर होने लगते हैं। महिलाओं के बीच एक मिथ पॉपुलर है कि टाइट चोटी गूंथने से बाल लंबे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे उल्टा आपके बाल कमजोर हो कर झड़ने लगते हैं।

हेवी हेयर एक्सटेंशन वाले हेयरस्टाइल्स आजकल बालों को लंबा और घना दिखाने के लिए हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल काफी पॉपुलर हो गया है। हालांकि डॉक्टर सलाह देती हैं कि ज्यादा हेवी हेयर एक्सटेंशन वाले हेयरस्टाइल्स अवॉइड करने चाहिए। इनका वजन बालों की जड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। खासकर अगर इन्हें कसकर बालों में लगाया गया हो, तो हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंच सकता है।

गीले बालों में टाइट जूड़ा ना बनाएं गीले बालों में बहुत टाइट जूड़ा बनाना हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। दरअसल गीले बाल कमजोर होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। ऐसे में उन्हें कसकर बांधने से बालों पर खिंचाव बढ़ता है और हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है।

कौन से हेयरस्टाइल बनाना सुरक्षित है? बालों को डैमेज से बचाने के लिए ऐसे हेयरस्टाइल्स चुनें, जिनसे बालों पर खिंचाव ना पड़ता हो। इसके लिए आप क्लॉ क्लिप से बालों को हल्के हाथों से ट्विस्ट कर के बांध सकती हैं। इसके अलावा ढीली चोटी, लूज पोनीटेल और खुले बाल भी एक अच्छा विकल्प हैं। अगर आपको बन बनाना पसंद है, तो सिल्क या सैटिन स्क्रंची की मदद से ढीला जूड़ा बना सकती हैं।