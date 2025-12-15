क्या चेहरे की झुर्रियों को नेचुरल तरीके से कम किया जा सकता है? स्किन एक्सपर्ट से जानें कैसे आएगी कसावट

संक्षेप: चेहरे पर उम्र से पहले ही आजकल झुर्रियां दिखने लगती हैं, जिससे चेहरा खराब दिखता है। इसके लिए फिर लोग कई केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स या घरेलू उपाय अपनाते हैं। चलिए बताते हैं स्किन के डॉक्टर ने इसके लिए क्या तरीका बताया है।

आजकल के केमिकल प्रोडक्ट्स व खान-पान के कारण कम उम्र में ही लोगों के चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। 30 उम्र आते ही त्वचा लटकती हुई और ढीली दिखने लगती है। फिर कसावट के लिए लोग कई तरह के घरेलू नुस्खे या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप झुर्रियों को नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं, इस बारे में दिल्ली के डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉ. करुणा मल्होत्रा ने अपनी राय दी है। उनके मुताबिक आप झुर्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी और अपने खान-पान को भी बेहतर करना होगा। चलिए बताते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं।

क्या नेचुरली होगी कम? चेहरे की झुर्रियों को नेचुरल तरीके से कम करने के लिए आपको कुछ चीजें रेगुलर करनी होंगी। अगर झुर्रियां ज्यादा नहीं है, तो स्किन पर कसावट लाकर आप इन्हें कम कर सकते हैं। अगर झुर्रियां उम्र के हिसाब से ज्यादा हो चुकी हैं, तो इन्हें कम करना मुश्किल होता है। झुर्रियों को कम करने के लिए कई चीजें हैं, जैसे स्ट्रेस कम करें, डायट हेल्दी, अच्छी नींद, स्किन केयर रूटीन।

क्या हैं तरीके झुर्रियों को परमानेंट कम करने के लिए आपको कुछ चीजों को रूटीन के साथ फॉलो करना होगा। इसके साथ आपकी स्किन हेल्थ बेहतर होती है और झुर्रियां कम हो जाती है। साथ ही चेहरे पर कसावट भी आती है। चलिए बताते हैं क्या हैं ये तरीके-

खूब सारा पानी- पानी पीने से न सिर्फ शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, बल्कि स्किन पर कोलेजन बूस्ट होता है। पानी अच्छे से पीने से चेहरे पर कसावट आती है और निखार भी।

एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त फूड्स- एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूड्स जैसे संतरा, नट्स, सीड्स, डार्क चॉकलेट, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल आपको खाने चाहिए। इन सभी चीजों में कोलेजन बूस्ट करने की ताकत होती है।

अच्छी नींद- स्किन को ग्लोइंग, रिंकल फ्री बनाना चाहते हैं, तो अपनी स्लीप साइकिल सुधारें। जी हां, अगर आप 6-7 घंटे सोते हैं, तो स्किन के लिए अच्छा है। सिर्फ 4-5 घंटे सोने से स्किन पर बुरा असर होता है और ये समय से पहले खराब दिखने लगती है।

फेस मसाज- फेस मसाज भी आपकी झुर्रियों को कंट्रोल में कर सकता है। नारियल या बादाम तेल से आप सोने से पहले फेस मसाज करें। इससे भी स्किन टाइट होती है। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ तरीका भी है। इससे वाकई असर होता है। इससे चेहरे पर कसावट आती है और ग्लो भी।