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रसोई में रखी 3 चीजों से तैयार करें दीपिका पादुकोण वाला फेस पैक

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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दीपिका पादुकोण की दमकती त्वचा का राज सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। उनके स्किन केयर में एक आसान घरेलू फेस पैक भी शामिल है, जो घर की तीन साधारण चीजों से तैयार होता है और उनकी त्वचा को सूट करता है।

रसोई में रखी 3 चीजों से तैयार करें दीपिका पादुकोण वाला फेस पैक

चमकदार और साफ त्वचा पाने की चाह लगभग हर किसी की होती है। इसके लिए लोग तरह-तरह के महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार आसान घरेलू उपाय ही त्वचा की देखभाल में मददगार साबित होते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी अपनी त्वचा की देखभाल में एक साधारण घरेलू फेस पैक को जगह देती हैं। खास बात यह है कि इस फेस पैक में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं।

हालांकि हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले अपनी त्वचा के अनुसार सावधानी बरतना भी जरूरी है। आइए जानते हैं इस फेस पैक को बनाने का तरीका, इसके फायदे और किन लोगों को इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।

दीपिका पादुकोण का पसंदीदा घरेलू फेस पैक

दीपिका पादुकोण को बेसन, हल्दी और मलाई से बना फेस पैक पसंद है। यह मिश्रण उनकी त्वचा को सूट करता है और वह इसे अपनी त्वचा की देखभाल का हिस्सा मानती हैं।

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फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका

दो बड़े चम्मच बेसन लें।

इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं।

एक बड़ा चम्मच मलाई डालें।

सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर मुलायम लेप तैयार कर लें।

इसे साफ चेहरे और गर्दन पर लगाएं।

करीब 15 से 20 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए सादे पानी से धो लें।

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  • बेसन त्वचा के लिए

बेसन स्किन के लिए नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। यह त्वचा पर जमा एक्सट्रा ऑयल, धूल और गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इससे त्वचा साफ और ताजा महसूस होती है।

  • हल्दी क्यों है खास

हल्दी में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सूजन कम करने और त्वचा को शांत रखने वाले गुण होते हैं। यह त्वचा को निखरा हुआ दिखाने में भी मदद करती है। हालांकि ज्यादा मात्रा में हल्दी इस्तेमाल करने से त्वचा पर पीला रंग कुछ समय के लिए रह सकता है, इसलिए सही तरह से यूज करें।

  • मलाई के क्या फायदे हैं?

मलाई त्वचा को नमी देने में मदद करती है। अगर आपकी त्वचा रूखी है, तो यह उसे मुलायम और कोमल रखने में भी मदद करेगी।

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किन लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी?

  1. जिनकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, वे पहले हाथ के एक छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें।
  2. तैलीय और मुंहासे वाली त्वचा पर मलाई हर किसी को सूट नहीं करती, इसलिए सोच-समझकर इस्तेमाल करें।
  3. अगर किसी भी चीज से एलर्जी है, तो उसका उपयोग ना करें।
  4. चेहरे पर खुले घाव, संक्रमण या गंभीर मुंहासे हों, तो घरेलू फेस पैक लगाने से पहले त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह लें।

फेस पैक लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

हमेशा साफ चेहरे पर ही फेस पैक लगाएं। इसे जरूरत से ज्यादा देर तक चेहरे पर ना छोड़ें। धोने के बाद लाइट मॉइश्चराइजर लगाएं। दिन में इसका इस्तेमाल करने के बाद धूप में निकलते समय त्वचा की सुरक्षा का ध्यान रखें।

Shubhangi Gupta

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