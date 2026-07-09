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मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता? घर के बने कोन से मिलेगा डार्क ब्राउन रंग

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर मेहंदी लगाने के बाद हल्का रंग देखकर मन खराब हो जाता है, तो इस बार एक आसान घरेलू तरीका अपनाइए। रसोई की तीन साधारण चीजों से तैयार मेहंदी गहरा भूरा रंग देने में मदद कर सकती है।

मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता? घर के बने कोन से मिलेगा डार्क ब्राउन रंग

त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, मेहंदी के बिना हाथ अधूरे लगते हैं। लेकिन कई बार बाजार से खरीदी गई मेहंदी लगाने के बाद रंग उम्मीद के अनुसार नहीं आता। ऐसे में लोग तरह-तरह के उपाय ढूंढ़ते हैं, ताकि मेहंदी का रंग ज्यादा गहरा और खूबसूरत दिखाई दे।

अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहंदी का रंग गहरा भूरा और लंबे समय तक टिकने वाला हो, तो इस बार घर पर ही अपना मेहंदी कोन तैयार करें। रसोई में मौजूद सिर्फ तीन चीजों की मदद से आप ऐसा मिश्रण बना सकते हैं, जिससे मेहंदी का रंग और उसकी पकड़ दोनों बेहतर हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इस आसान तरीके में ज्यादा समय या खर्च भी नहीं लगता और मेहंदी भी पूरी तरह ताजा तैयार होती है।

घर पर मेहंदी का कोन बनाने के लिए क्या चाहिए?

तीन छोटे चम्मच चीनी

तीन छोटे चम्मच चाय की पत्ती

दो छोटे चम्मच कॉफी

मेहंदी का पाउडर

जरूरत के अनुसार पानी

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ऐसे तैयार करें गहरे रंग वाला घोल

  • एक बर्तन में पानी डालें। अब इसमें चीनी, चाय की पत्ती और कॉफी डाल दें।
  • इसे अच्छी तरह उबालें, ताकि तीनों चीजों का रंग पानी में आ जाए। अब इस पानी को छान लें और पूरी तरह ठंडा होने दें।
  • इसके बाद इस पानी को थोड़ा-थोड़ा करके मेहंदी के पाउडर में मिलाएं। गाढ़ा और मुलायम मिश्रण तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल ना ज्यादा पतला हो और ना ही बहुत सख्त।

अब तैयार करें मेहंदी का कोन

जब मेहंदी अच्छी तरह तैयार हो जाए, तो उसे कुछ घंटों के लिए ढककर रख दें। इसके बाद प्लास्टिक की शीट या तैयार कोन में भर लें। अब आपका घर का बना मेहंदी कोन इस्तेमाल के लिए तैयार है।

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ये तीन चीजें क्यों मिलाई जाती हैं?

  1. चाय की पत्ती: चाय का गहरा रंग मेहंदी के मिश्रण को और गाढ़ा बनाने में मदद करता है।
  2. कॉफी: कॉफी मेहंदी के रंग को और गहरा दिखाने में सहायक मानी जाती है।
  3. चीनी: चीनी की वजह से मेहंदी का मिश्रण मुलायम रहता है और लगाने के बाद जल्दी सूखकर टूटता नहीं है।

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मेहंदी लगाने के बाद क्या करें?

  • मेहंदी को जल्दी ना धोएं।
  • जितनी देर हाथों पर रहेगी, रंग उतना अच्छा आ सकता है।
  • मेहंदी सूखने के बाद उसे हल्के हाथ से हटाएं।
  • तुरंत पानी से हाथ ना धोएं।
  • कुछ समय बाद सरसों या नारियल का तेल लगा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: मेहंदी का रंग हर व्यक्ति की त्वचा, मेहंदी की क्वालिटी और लगाने के तरीके के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

Shubhangi Gupta

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