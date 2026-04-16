दादी मां का नुस्खा: तांबे के बर्तन में रखी दही दिलाएगी हेयर फॉल से छुटकारा, जान लें ये सीक्रेट
Dadi Maa Ka Nuskha: बालों के टूटने-झड़ने से परेशान हैं, दिन पर दिन बाल कमजोर और रूखे होते जा रहे तो दादी मां के इस नुस्खे को आजमाकर देखें। काफी सारे लोग तांबे के बर्तन में रखी दही को यूज करते हैं। आप भी जान लें कैसे यूज करें ये दही।
बालों को काला, घना और मजबूत बनाने के लिए घर के नुस्खे बड़े काम आते हैं। खासतौर पर दादी मां का बताया नुस्खा तो जरूर आजमाकर देख लें। जैसे बालों में दही लगाने का तरीका। बाल की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और बाल काफी झड़ रहे हैं। तो केमिकल वाले प्रोडक्ट को छोड़ इन देसी उपाय को आजमाकर देखें। कुछ ही समय में फर्क नजर आने लगेगा। दादी मां का ये दही वाला नुस्खा आजमाएं, कुछ ही दिनों में बालों में फर्क दिखने लगेगा।
तांबे के बर्तन में रखी दही लगाएं
बालों के झड़ने से परेशान हैं और कई सारे घरेलू नुस्खे आजमा चुके हैं, तो इस बार दही का ये नुस्खा आजमाएं। तांबे के बर्तन में दही को कम से कम तीन से चार दिन के लिए छोड़ दें। जब ये दही बिल्कुल खट्टी हो जाए और इसका रंग बदल जाए तो इस दही को बाल की जड़ों में लगाकर करीब एक से दो घंटे के लिए छोड़ दें। फिर बालों को किसी माइल्ड सल्फेट फ्री शैंपू या फिर शिकाकाई से धो लें। बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, साथ ही बाल सॉफ्ट और सिल्की भी हो जाएंगे।
दही के साथ मिलाएं अंडा
तांबे के बर्तन में रखी इस दही के गुणों को बढ़ाना चाहती हैं तो इसमे एक अंडा फोड़कर फेंट लें और फिर बालों में लगाएं। इससे बालों को प्रोटीन भी मिलेगा और बालों की जड़ें मजबूत होंगी।
दही से साथ मिलाएं कैस्टर ऑयल
बालों के टूटने-झड़ने से परेशान हैं और देसी नुस्खा आजमाना चाहती हैं तो तांबे के बर्तन में दही रखकर उसमे एक चम्मच कैस्टर ऑयल की मिला लें। कैस्टर ऑयल की मात्रा बालों की लेंथ के हिसाब से ही रखें। इस मिक्सचर को बालों में लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें। फिर बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे हेयर फॉल की समस्या कम होगी।
दही लगाने से बालों को मिलते हैं कई फायदे
तांबे के बर्तन में रखा दही लगाने से कई सारे फायदे बालों को मिलते हैं।
- हेयरफॉल बंद होता है
- रूखे और बेजान बालों से छुटकारा मिलता है। बाल सिल्की और शाइनी होते हैं।
- इसके साथ ही तांबे वाली खट्टी दही स्कैल्प पर हो रही डैंड्रफ को भी खत्म करने में मदद करती है।
- अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। बालों के डैमेज होने का कारण उन पर प्रोटीन का लॉस होता है। दही में अंडा मिलाकर लगाने से बालों को प्रोटीन मिलता है और हेयर डैमेज कम होता है। जिससे बाल मजबूत होते हैं और दोमुंहे होने से बचते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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