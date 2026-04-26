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काम की बात: Dadi Maa Ke Nuskhe: कान छिदवाने के बाद ऐसे करें देखभाल, नहीं होगा कोई बड़ा नुकसान

Apr 26, 2026 11:19 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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कान छिदवाना एक पुरानी परंपरा है और आजकल ये स्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुका है। अगर आप अपने ईयर पियर्सिंग करवाने का सोच रही हैं तो देखभाल के तरीकों के बारे में भी जान लें ताकी किसी भी तरह के इंफेक्शन से बच सकें। 

Dadi Maa Ke Nuskhe: कान छिदवाने के बाद ऐसे करें देखभाल, नहीं होगा कोई बड़ा नुकसान

कान छिदवाना भारत में एक सांस्कृतिक संस्कार है। आजकल स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी लोग इसे करवाना पसंद करते हैं। छोटी लड़कियों से लेकर महिलाएं तक अपने कान और नाक छिदवाना पसंद करती हैं। हालांकि, कई बार आपने देखा होगा कि पियर्सिंग के बाद कान पकने लगते हैं और पस निकलने की समस्या हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आप ईयर पियर्सिंग के बाद केयररिंग टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं। आज हम आपको कान छिदवाने के बाद देखभाल करने के लिए दादी-नानी के बताए तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप इंफेक्शन और किसी भी तरह के नुकसान से बच सकते हैं।

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कान छिदवाने के बाद कैसे करें केयर

1) कान या नाक छिदवाने के बाद इंफेक्शन से बचने के लिए दादी नानी का बताया नमक का पानी काम आ सकता है। इससे लगाकर सूजन से बच सकते हैं और कान फटाफट ठीक होने लगता है। इसे लगाने के लिए गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं। फिर इस मिक्स को 2 से 3 बार रोजाना लगाएं।

2) कान छिदवाने के बाद आप हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी को भारत में सदियों पुराना और वैज्ञानिक रूप से प्रभावी घरेलू नुस्खा माना जाता है। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। दादी-नानी कान छिदवाने के बाद सरसों तेल में हल्दी मिलाकर लगाने की सलाह देती हैं। इस नुस्खे को अपनाने के बाद पकने या इंफेक्शन होने का चांस कम हो जाता है।

3) दादी-नानी का एक और नुस्खा जो काम छिदवाने के बाद ईयर केयर में काम आ सकता है वह रोटी और घी से जुड़ा है। इसके लिए एक छोटी सी रोटी बनाएं और फिर इस पर घी लगाएं अब इस गुनगुने घी को कान पर टपकाएं। इससे पियर्सिंग वाली जगह की सिकाई होती है और दर्द में आराम मिलता है।

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देखभाल के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

कान छिदवाने के बाद दिन में दो बार गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर रुई से साफ करें।

बिना हाथ धोए कान को कभी न छुएं।

कोशिश करें कि कम से कम एक हफ्ते तक कान के बल न सोएं।

शुरुआती में कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक ईयररिंग्स न निकालें, वरना छेद बंद हो सकता है।

कान छिदवाने के बाद छेद के आसपास जमी पपड़ी को नाखून से न छुड़ाएं और बाली को दिन में एक-दो बार धीरे से घुमाएं।

रात को सोते समय बालों को बांधकर सोएं ताकि बाली में फंसकर खिंचाव न पैदा हो।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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