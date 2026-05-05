Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dadi Maa ke Nuskhe: एक ही बार में स्किन पर दिखेगा फर्क, बस 5 समस्याओं से निपटने के लिए अपनाएं दादी के नुस्खे

May 05, 2026 02:02 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

स्किन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर लोग सबसे पहले इंटरनेट पर क्रीम, फेसवॉश सर्च करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दादी-नानी के सिंपल नुस्खों को अपनाकर आप समस्याओं से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। 

Dadi Maa ke Nuskhe: एक ही बार में स्किन पर दिखेगा फर्क, बस 5 समस्याओं से निपटने के लिए अपनाएं दादी के नुस्खे

दादी-नानी के पास खूबसूरती और निखरी त्वचा का एक ऐसा खजाना होता है, जिसके सामने महंगे से महंगे पार्लर ट्रीटमेंट और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स भी फीके पड़ जाते हैं। उनका मानना है कि रसोई में रखी छोटी-छोटी चीजें जैसे हल्दी, बेसन, मलाई और गुलाब जल स्किन को बिना किसी साइड इफेक्ट के कुदरती चमक देते हैं। ऐसे में गर्मी में होने वाली 5 स्किन प्रॉब्लम से निपटने के लिए दादी-नानी के नुस्खे बता रहे हैं। जानिए-

ये भी पढ़ें:हेयर केयर के लिए 9 आदतों को अपनाती हैं स्किन की डॉक्टर, 20 की उम्र से करें फॉलो

1) डल-बेजान स्किन

इस तरह की स्किन से निपटने के लिए टमाटर और शहद को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। टमाटर स्किन को नेचुरली ब्राइट करने में मदद करता है और शहद बिना स्किन को ऑयली बनाए मॉइश्चराइज करता है। इस पैक को गर्मी के दिनों में ग्लो पाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें।

2) सनबर्न से जलन

सनबर्न की समस्या होने पर चेहरे पर एलोवेरा जेल और ठंडा दूध मिलाकर लगाएं। एलोवेरा जलन को तुरंत बंद कर देता है और ठंडा दूध रेडनेस कर करता है। दोनों मिलाकर 30 मिनट के लिए लगाएं। किसी भी तरह की सनबर्न क्रीम को लगाने से पहले ये नुस्खा अपनाएं।

ये भी पढ़ें:बिना पार्लर जाए भी हमेशा बना रहेगा निखार, स्किन और हेयर के लिए बनाएं ABC गमीज

3) पिंपल्स

पिंपल्स की समस्या से निपटने के लिए नीम और हल्दी मिलाकर लगाएं। नीम एंटीबैक्टीरियल होती है इसलिए बैक्टीरिया से निपटने में मदद करती है। वहीं हल्दी इंफ्लामेशन को रातोरात कम करने में मदद करता है। इसे 20 मिनट के लिए लगाएं और धो लें। दादी का ये नुस्खा पिंपल क्रीम से ज्यादा असरदार है।

4) ऑयली स्किन

गर्मियों में ऑयली स्किन से निपटने के लिए मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिलाकर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी तेल को अबसॉर्ब कर लेती है और गुलाब जल पोर्स को टाइट करने में मदद करते हैं। इसे हफ्ते में दो बार लगाएं।

5) टैनिंग

टैनिंग वाली स्किन को ठीक करने के लिए दही, बेसन और नींबू का पेस्ट तैयार करके चेहरे पर लगाएं। दही स्किन को ठंडक देता है, बेसन नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है और नींबू टैनिंग को हल्का करता है। हफ्ते में तीन बार इस नुस्खे को अपना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:साफ स्किन-आंखों के नीचे सूजन से निपटने के लिए एक्सपर्ट ने बताया डायट प्लान,जानें

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Skin Care

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।