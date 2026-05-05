Dadi Maa ke Nuskhe: एक ही बार में स्किन पर दिखेगा फर्क, बस 5 समस्याओं से निपटने के लिए अपनाएं दादी के नुस्खे

स्किन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर लोग सबसे पहले इंटरनेट पर क्रीम, फेसवॉश सर्च करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दादी-नानी के सिंपल नुस्खों को अपनाकर आप समस्याओं से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं।

दादी-नानी के पास खूबसूरती और निखरी त्वचा का एक ऐसा खजाना होता है, जिसके सामने महंगे से महंगे पार्लर ट्रीटमेंट और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स भी फीके पड़ जाते हैं। उनका मानना है कि रसोई में रखी छोटी-छोटी चीजें जैसे हल्दी, बेसन, मलाई और गुलाब जल स्किन को बिना किसी साइड इफेक्ट के कुदरती चमक देते हैं। ऐसे में गर्मी में होने वाली 5 स्किन प्रॉब्लम से निपटने के लिए दादी-नानी के नुस्खे बता रहे हैं। जानिए-

1) डल-बेजान स्किन इस तरह की स्किन से निपटने के लिए टमाटर और शहद को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। टमाटर स्किन को नेचुरली ब्राइट करने में मदद करता है और शहद बिना स्किन को ऑयली बनाए मॉइश्चराइज करता है। इस पैक को गर्मी के दिनों में ग्लो पाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें।

2) सनबर्न से जलन सनबर्न की समस्या होने पर चेहरे पर एलोवेरा जेल और ठंडा दूध मिलाकर लगाएं। एलोवेरा जलन को तुरंत बंद कर देता है और ठंडा दूध रेडनेस कर करता है। दोनों मिलाकर 30 मिनट के लिए लगाएं। किसी भी तरह की सनबर्न क्रीम को लगाने से पहले ये नुस्खा अपनाएं।

3) पिंपल्स पिंपल्स की समस्या से निपटने के लिए नीम और हल्दी मिलाकर लगाएं। नीम एंटीबैक्टीरियल होती है इसलिए बैक्टीरिया से निपटने में मदद करती है। वहीं हल्दी इंफ्लामेशन को रातोरात कम करने में मदद करता है। इसे 20 मिनट के लिए लगाएं और धो लें। दादी का ये नुस्खा पिंपल क्रीम से ज्यादा असरदार है।

4) ऑयली स्किन गर्मियों में ऑयली स्किन से निपटने के लिए मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिलाकर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी तेल को अबसॉर्ब कर लेती है और गुलाब जल पोर्स को टाइट करने में मदद करते हैं। इसे हफ्ते में दो बार लगाएं।

5) टैनिंग टैनिंग वाली स्किन को ठीक करने के लिए दही, बेसन और नींबू का पेस्ट तैयार करके चेहरे पर लगाएं। दही स्किन को ठंडक देता है, बेसन नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है और नींबू टैनिंग को हल्का करता है। हफ्ते में तीन बार इस नुस्खे को अपना सकते हैं।