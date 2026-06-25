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35 सालों से लगा रहीं ब्लीच! कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया इस्तेमाल का सही तरीका

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Bleach Unwanted facial Hair: चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग यूज करती है। जबकि इंस्टाग्राम पर कॉस्मेटिक इंजीनियर महिला ने बताया कि वो पिछले 35 साल से चेहरे पर ब्लीच का यूज कर रही है और किसी भी तरह के दाग-धब्बे चेहरे पर नहीं है।

35 सालों से लगा रहीं ब्लीच! कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया इस्तेमाल का सही तरीका

चेहरे पर ब्लीच लगाने को लेकर कहा जाता है कि इससे चेहरे पर पिग्मेंटेशन, एक्ने,जलने, धब्बे , रैशेज पड़ने का डर होता है। जबकि इंटरनेट पर कॉस्मेटिक इंजीनयर ने बताया कि वो पिछले 35 साल से चेहरे पर ब्लीच का इस्तेमाल करती आ रही हैं और कभी भी उन्हें चेहरे पर पिग्मेंटेशन, रैशेज या फिर धब्बे नहीं पड़े। उन्होंने अपने ब्लीच यूज करने का सेफ तरीका फैंस के साथ शेयर किया है और बताया है कि आखिर वो कैसे ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं। चेहरे के अनचाहे बालों को बिना किसी दर्द, जलन या इरिटेशन के चेहरे से गायब करने का ये आसान तरीका है। जिसे कई बार लेडीज अंडरइस्टीमेट कर देती हैं। दरअसल, ब्लीच का इस्तेमाल स्किन को लाइट करने के लिए नहीं होता बल्कि ये चेहरे के बालों को हल्का सुनहरा करता है। ये टैनिंग हटाने का काम नहीं करता है। इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने अपने चेहरे पर बाल हटाने के लिए कभी भी रेजर, थ्रेडिंग जैसे किसी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है और वो सालों से एक ही ब्लीच का इस्तेमाल करती आ रही हैं।

कैसे काम करता है ब्लीच

ब्लीच का इस्तेमाल टैन को दूर करना नहीं है। ये केवल ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता है और बालों के मेलानिन को हल्का या गोल्डन कर देता है। जिससे चेहरे के बाल आसानी से शरीर के साथ मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वो गोल्डन रंग के नजर आने लगते है और बालों का कालापन खत्म हो जाता है।

ब्लीच इस्तेमाल करने का सही तरीका

  • ब्लीच को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले किसी कांच, प्लास्टिक का बाउल लें। मेटल के किसी भी कटोरी, चम्मच से ब्लीच को दूर रखें। सबसे पहले एक चम्मच ब्लीच की क्रीम लें। साथ में एक चौथाई चम्मच एक्टीवेटर डालें। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने से एक्टीवेटर क्रीम के साथ पूरी तरह से घुल जाता है और तेजी से काम करता है।
  • अब चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लें। फिर तैयार ब्लीच क्रीम को लगाएं।
  • करीब दस से पंद्रह मिनट बाद ब्लीच को साफ कर लें। ध्यान रहे कि इसे ज्यादा देर नहीं लगाना है।
  • कॉस्मेटिक इंजीनियर ने बताया कि ब्लीच लगाते समय मात्रा और टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है। इन दो चीजों का ध्यान रखने से ब्लीच मैजिक की तरह काम करती है और आपके अनचाहे सारे बालों को गोल्डन कर देती है और स्किन के कलर से मिल जाता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
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ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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