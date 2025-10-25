रातोंरात नहीं मिलती चमकती त्वचा! एक्सपर्ट से जानें स्किन केयर का सही तरीका

संक्षेप: चुटकियों में किसी भी समस्या का हल देने वालों की आज कमी नहीं। त्वचा की देखभाल के मामले में भी ऐसे दावे खूब हो रहे हैं। हालांकि, त्वचा एक रात में नहीं चमकती। इसे लगातार और सही देखभाल की जरूरत होती है। आइए विशेषज्ञों से जानें त्वचा की देखभाल का सही तरीका

आज त्वचा से जुड़ी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, जिसका तुरंत समाधान करने वाला प्रोडक्ट बाजार में न हो। पहले जहां एक क्रीम का इस्तेमाल चेहरे से लेकर पैरों की देखभाल तक के लिए कर लिया जाता था, वहीं आज सिर्फ चेहरे की देखभाल के लिए पांच से सात उत्पाद उपलब्ध हैं। क्लींजर, एक्सफोलिएटर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, आई क्रीम, सनस्क्रीन, लिप केयर, फेस मास्क और भी न जाने क्या-क्या! पर क्या ये उत्पाद वाकई उतने जादुई होते हैं, जितना ये दावा करते हैं? त्वचा रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सेजल साहेता कहती हैं, ‘अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान त्वचा की देखभाल के लिए कोई भी जादुई चीज मेरी नजरों के सामने नहीं आई है। त्वचा के लिए जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावी है, वह है उसकी लगातार और अच्छी देखभाल। जितनी कम उम्र में आप त्वचा की नियमित और अच्छी देखभाल शुरू कर देंगी, उम्र बढ़ने पर त्वचा से जुड़ी परेशानियों का सामना आपको उतना कम करना पड़ेगा। अच्छी स्किन केयर का सीधा संबंध अच्छी आदतों से है और इन आदतों की शुरुआत जितनी जल्दी की जाए, उतना अच्छा। टीनएज इसके लिए सबसे उपयुक्त है।’

सबसे पहले पहचानें अपनी त्वचा त्वचा की देखभाल के लिए अपना रूटीन तय करने से पहले अपनी त्वचा की प्रकृति को समझना जरूरी है। मसलन, अगर सुबह उठने के बाद आपके चेहरे का टी-जोन (ललाट, नाक, ठोढ़ी) और सी-जोन (गाल वाला हिस्सा) तैलीय और चमकता रहता है, तो आपकी त्वचा की प्रकृति तैलीय है। वहीं, अगर उठने के बाद चेहरे की त्वचा खिंची-खिंची सी लगती है, तो इसका मतलब है कि आपकी त्वचा रूखी है। वैसे अधिकांश भारतीय लोगों की त्वचा मिश्रित होती है, जिसमें टी-जोन तैलीय और सी-जोन खिंचा-खिंचा सा रहता है।

त्वचा की देखभाल का वैज्ञानिक तरीका आधुनिक वैज्ञानिक स्किन केयर पांच चीजों पर आधारित है। अगर आप हमेशा चमकती और सेहतमंद त्वचा चाहती हैं, तो यहां बताई जा रहीं पांच चीजों से कभी भी समझौता न करें:

1) स्किन हाइजीन का रखें ध्यान स्किन हाइजीन के मायने दिन में एक बार नहा लेने से कहीं ज्यादा हैं। तैलीय त्वचा वालों को दिन में कई दफा माइल्ड क्लींजर और फेस वाइप्स की मदद से अपने चेहरे से अतिरिक्त तेल को हटाना चाहिए। ऐसा करने से चेहरे पर बैक्टीरिया संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। त्वचा की देखभाल का एक मूल नियम यह है कि मुहांसों से छेड़छाड़ न की जाए। ऐसा करने से न सिर्फ इंफेक्शन फैलने का डर रहता है, बल्कि मुहांसों के निशान भी हो जाते हैं। साथ ही चेहरे को हाथ, तौलिया या कड़े कपड़े से न रगड़ें। ऐसा करने से त्वचा के टेक्सचर में बदलाव आ जाता है। रात में सोने से पहले मेकअप को अच्छी तरह से साफ करना भी स्किन हाइजीन का ही हिस्सा है। मेकअप की परत के साथ सोने से रोमछिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे त्वचा से जुड़ी समस्याओं की आशंका बढ़ जाती है।

2) आहार खूबसूरती का आधार त्वचा की खूबसूरती निखारनी है, तो आपको नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करना होगा। एक खास तरह के खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बात नहीं बनेगी। एक खास तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट के सेवन पर जोर देने वाली डाइट त्वचा की सेहत पर भारी पड़ जाती है। पूरे शरीर की तरह हमारी त्वचा को भी सेहतमंद रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लेकर वसा तक सभी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मामले में भी हमारी त्वचा को विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड और एंटीऑक्सिडेंट्स आदि सबकी जरूरत पड़ती है। त्वचा के लिए इन्हें भी आहार में शामिल करें। संतुलित खानपान के साथ त्वचा की सेहत के लिए हर दिन कम-से-कम ढाई लीटर पानी जरूर पिएं। शरीर में नमी की पर्याप्त मात्रा रहेगी, तभी आपकी त्वचा की सेहत निखरेगी।

3) जरूरी है त्वचा की सुरक्षा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन त्वचा के सुरक्षा कवच हैं। इनसे त्वचा को किसी क्रीम या सीरम की तुलना में कहीं ज्यादा फायदा होता है। मॉइस्चराइजर त्वचा की ऊपरी परत में नमी के स्तर को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे सूजन या खुजली जैसी समस्या नहीं होती। वहीं, अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन सूरज की पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान से त्वचा को बचाती है। सूरज की इन किरणों के कारण त्वचा पर पिग्मेंटेशन और समय से पहले उम्र की निशानियां नजर आने लगती हैं। मॉइस्चराइजर का चुनाव करते वक्त कभी भी मार्केटिंग या ब्रांडिंग के प्रभाव में न आएं, बल्कि हमेशा किसी अच्छे फार्मास्युटिकल ब्रांड का मॉइस्चराइजर ही चुनें। नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं और घर से जितनी बार बाहर निकलें, उतनी बार सनस्क्रीन लगाएं।

4) मृत त्वचा से छुटकारा जरूरी मृत त्वचा की इकट्ठा परत के पीछे त्वचा की चमक कहीं खो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से स्क्रब का इस्तेमाल जरूरी है। स्क्रब हमेशा हल्के हाथों से करें वर्ना आप हाइपर पिग्मेंटेशन की शिकार हो जाएंगी या आपकी त्वचा का टेक्सचर बिगड़ जाएगा। चेहरे के लिए हमेशा माइल्ड फेस वॉश, टोनर और क्लींजर का चुनाव करें। ध्यान रखें कि इनमें एएचए (अल्फा-हाइड्रॉक्सी एसिड) और बीएचए (बीटा-हाइड्रॉक्सी एसिड) की मात्रा बहुत कम हो।

5) त्वचा को भी चाहिए मरम्मत बढ़ती उम्र, प्रदूषण और सूरज की पराबैंगनी किरणें साथ मिलकर त्वचा की सेहत पर नकारात्मक असर डालते हैं। हालांकि, त्वचा को इन नुकसानों से बचाने के लिए कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। अपने लिए स्किन केयर प्रोडक्ट चुनते वक्त उसमें विटामिन-सी, रेटिनॉइड्स और हयालूरोनिक एसिड जैसे तत्वों पर ध्यान दें। ये त्वचा को पोषण देने के साथ उसकी मरम्मत भी करते हैं।

मौसम के साथ बदलें स्किन केयर अभी तक त्वचा की देखभाल का जो तरीका आपके लिए प्रभावी साबित हो रहा था, ठंड की दस्तक के साथ भी वह उतना ही असरदार हो, जरूरी नहीं। जैसे मौसम में बदलाव के साथ पहनावा बदलता है, वैसे ही त्वचा की देखभाल का तरीका भी बदलना जरूरी है। मुंबई स्थित त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. निकिता सोनावाने कहती हैं, ‘मानूसन में ज्यादा नमी के कारण जहां हमें हल्के टेक्सचर वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं ठंड के मौसम में त्वचा की नमी को सुरक्षित रखने के लिए गाढ़ी क्रीम का इस्तेमाल जरूरी है। मौसम के अनुरूप स्किन केयर प्रोडक्ट्स का टेक्सचर चुनें। सुबह उठने के बाद चेहरे को महसूस करें। चेहरा रूखा लग रहा है, तो मॉइस्चराइजर की मात्रा को बढ़ा दें। अगर त्वचा तैलीय लग रही है, तो उसे कम कर दें।’

स्किन केयर उत्पादों को समझिए बाजार में अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स की भरमार है। क्रीम, सीरम, मॉइस्चराइजर और भी न जाने क्या-क्या। विज्ञापन के प्रभाव में आकर इनका इस्तेमाल अगर आप भी करने लगी हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी त्वचा की समस्या दूर हो जाए। आपको इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को समझना भी होगा। मसलन, जेल वाले प्रोडक्ट्स का अहसास त्वचा पर हल्का होता है, क्रीम भारी होती है और जेल क्रीम का संयोजन इन दोनों के बीच का होता है। एक और बात, आपको जेल वाले प्रोडक्ट्स पंसद हैं या क्रीम वाले, उससे ज्यादा यह बात मायने रखती है कि आपकी त्वचा को क्या पसंद है। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. चित्रा वी. आनंद कहती हैं, ‘स्किन केयर प्रोडक्ट का चुनाव करते वक्त सिर्फ जेल या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट पर ही ध्यान न दें बल्कि यह भी देखें कि उसमें कौन-सी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपकी त्वचा तैलीय है या फिर बदलते मौसम में त्वचा की परत रूखी होकर निकलने लगती है, तो अपने लिए सैलिसिलिक एसिड और नियासिनमाइड युक्त जेल क्रीम का चुनाव करें। ग्लिसरीन, हयालूरोनिक एसिड और नियासिनमाइड युक्त प्रोडक्ट्स त्वचा के रोमछिद्रों को बंद नहीं होने देते। जिन लोगों को बार-बार एक्ने होता है, उन्हें त्वचा की देखभाल में खास संतुलन बरतने की जरूरत होती है। अपने लिए पैन्थेनॉल और मैडेकासोसाइड युक्त नॉन-कॉमेडोजेनिक जेल क्रीम चुनें। इस तरह की क्रीम रोमछिद्रों को बंद नहीं होने देती, त्वचा की पपड़ी नहीं बनने देती और त्वचा की जल्द मरम्मत करती है। वहीं अगर आपकी त्वचा रूखी है, पर देखने में तैलीय-सी लगती है तो पहले अपनी त्वचा पर कोई जेल लगाएं और उसके ऊपर से जेल क्रीम लगाएं। अगर मिश्रित त्वचा से परेशान हैं, तो चेहरे के तैलीय हिस्से में जेल लगाएं और पूरे चेहरे पर क्रीम लगाएं।