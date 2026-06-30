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भारती सिंह ने शेयर किया नेचुरली बालों को काला करने का तरीका, मेहंदी में ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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बालों में मेहंदी लगभग सभी लोग लगाते हैं, इससे बाल सिल्की भी होते हैं और काले भी। अगर आप मेहंदी में सही चीजें मिलाकर लगाते हैं, तो बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। कॉमेडियन भारती सिंह ने बताया है कि वह मेहंदी में क्या मिलाकर लगाती हैं, चलिए आपको बताते हैं।

भारती सिंह ने शेयर किया नेचुरली बालों को काला करने का तरीका, मेहंदी में ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं

कॉमेडियन भारती सिंह मल्टी-टैलेंटेड हैं, वह कॉमेडी के जरिए सभी को हंसाती भी हैं और कमाल के हैक्स शेयर करके कई बार फैंस को हैरान कर चुकी हैं। भारती कभी बच्चों के लिए होममेड चॉकलेट की रेसिपी शेयर करती हैं, तो कभी सफेद बालों को काला करने का आसान तरीका। भारती ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बालों को काला करने के लिए वह भी मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी लगाने से उनके बाल भूरे या लाल नहीं होते बल्कि काले हो जाते हैं। बालों को काला करने के लिए वह मेहंदी में 2 चीजों को मिक्स करती हैं, तो चलिए आपको बताते हैं मेहंदी में क्या मिलाकर लगाने से बाल नेचुरली काले हो जाएंगे।

मेहंदी लगाने के फायदे

मेहंदी लगाने के फायदे

बालों में मेहंदी लगाने से बाल काले या लाल कलर में हो सकते हैं। साथ ही मेहंदी बालों पर हल्का कॉपर-भूरा टोन दे सकती है और सफेद बालों को ब्लेंड भी करती है। मेहंदी में अगर आप सही चीजें मिलाकर लगाते हैं, तो बाल सिल्की और शाइनी भी हो सकते हैं। हालांकि, हर किसी के बालों पर मेहंदी सूट नहीं करती है। अपने बालों के हिसाब से ही मेहंदी लगाएं।

भारती क्या मिलाकर लगाती हैं

भारती अपने बालों के लिए साधारण मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं और उसे लोहे की कड़ाही में घोलकर तैयार करती हैं। माना जाता है कि लोहे की कड़ाही में मेहंदी भिगोने से उसका रंग थोड़ा गहरा हो सकता है, इसलिए कई लोग इस तरीके को अपनाते हैं। भारती के अनुसार, मेहंदी तैयार करते समय वह उसमें 1 अंडे का सिर्फ सफेद हिस्सा मिलाती हैं, जो बालों को कंडीशन करने में मदद कर सकता है। इसके साथ वह 1 सैशे कॉफी को उबालकर उसका पानी भी मेहंदी में डालती हैं। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर वह एक स्मूद पेस्ट तैयार करती हैं और फिर उसे बालों में लगाती हैं।

भारती क्या मिलाकर लगाती हैं
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लगाने का तरीका भी है अलग

भारती का कहना है कि मेहंदी लगाने से पहले आपके बाल साफ होने चाहिए, गंदे बालों पर न अप्लाई करें। साथ ही मेहंदी मास्र रो बालों पर बिल्कुल पपड़ी बनने तक न लगाकर रखें, ऐसा करने से बाल रूखे हो सकते हैं। मेहंदी को बालों पर सिर्फ 1 घंटे तक लगाकर रखें और फिर साफ पानी से धोएं। पानी से धोने के बाद शैंपू और कंडीशनर करें। इससे आपके बाल स्मूद और काले हो जाएंगे। भारती कहती हैं कि वह हफ्ते में 1 बार इस मेहंदी मास्क को बालों में लगाती हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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