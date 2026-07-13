लिप केयर: सिर्फ 2 मिनट का कॉफी हैक, होंठ बनेंगे मुलायम और दिखेंगे गुलाबी
Lip Care at Home: अगर होंठ रूखे, बेजान और फटे-फटे दिखने लगे हैं, तो रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों से आसान स्क्रब तैयार किया जा सकता है। यह घरेलू तरीका होंठों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।
कॉफी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक गरमागरम कप की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कॉफी आपके होंठों की खूबसूरती बढ़ाने में भी मदद कर सकती है? अगर होंठ रूखे, फटे हुए या अपनी नेचुरल चमक खो चुके हैं, तो रसोई में मौजूद कॉफी का एक सिंपल स्क्रब आपके काम आ सकता है।
कॉफी होंठों पर जमी डेड स्किन को धीरे-धीरे साफ करने में मदद करती है। जब इसमें बाकी कुछ चीजें भी मिला दी जाएं, तो यह स्क्रब होंठों को नमी देने, मुलायम बनाने और उनकी खोई चमक लौटा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे तैयार करने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं।
स्क्रब बनाने के लिए क्या चाहिए?
एक छोटा चम्मच कॉफी
एक चुटकी हल्दी
एक छोटा चम्मच शहद
आधा छोटा चम्मच नारियल का तेल
ऐसे बनाएं स्क्रब: सबसे पहले एक साफ कटोरी में कॉफी डालें। अब उसमें बाकी तीनों चीजें डालकर अच्छी तरह मिला लें, तैयार है लिप स्क्रब।
लगाने का सही तरीका
- सबसे पहले होंठ साफ कर लें और फिर स्क्रब को होंठों पर लगाएं।
- एक से दो मिनट तक बहुत हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए मालिश करें।
- इसके बाद साधारण पानी से होंठ धो लें।
- बेहतर परिणाम के लिए हफ्ते में दो से तीन बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह तरीका काम कैसे करता है?
- कॉफी: कॉफी के बारीक दाने होंठों पर जमी डेड स्किन को धीरे-धीरे हटाने में मदद करते हैं। इससे होंठ पहले से ज्यादा सॉफ्ट और क्लियर महसूस होंगे।
- हल्दी: हल्दी त्वचा की रंगत को निखारने वाले गुणों के लिए जानी जाती है। नियमित देखभाल के साथ यह होंठों को उनकी नेचुरल चमक देने में मदद कर सकती है।
- शहद: शहद प्राकृतिक नमी देने का काम करता है। यह होंठों को सूखने से बचाने और लंबे समय तक मुलायम बनाए रखने में सहायक है।
- नारियल का तेल: नारियल का तेल भी होंठों को नमी देता है, साथ ही हील भी करता है। इससे रूखापन कम होता है और होंठ ज्यादा कोमल भी महसूस होते हैं।
किन लोगों के लिए यह तरीका फायदेमंद हो सकता है?
- जिनके होंठ बार-बार फट जाते हैं।
- जिनके होंठ रूखे और बेजान रहते हैं।
- जिनके होंठों पर डेड स्किन जल्दी जमने लगती है।
- जो बिना ज्यादा खर्च किए घर पर ही होंठों की देखभाल करना चाहते हैं।
नोट: होंठों को ज्यादा जोर से ना रगड़ें। अगर इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल ना करें या फिर एक्सपर्ट से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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