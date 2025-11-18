अरंडी या नारियल, भौहों को घना-मोटा करने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए?
संक्षेप: आइब्रो घनी-मोटी हो, ऐसा हर लड़की चाहती है। आइब्रो की अच्छी ग्रोथ के लिए महिलाएं थ्रेडिंग भी करवाती हैं, लेकिन फिर भी ये घनी नहीं होती। चलिए बताते हैं आइब्रो को घना करने के लिए नारियल या अरंडी कौन सा तेल लगाना चाहिए।
आइब्रो घनी-मोटी हो, ऐसा हर लड़की चाहती है। आइब्रो से चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। आइब्रो घनी और सही शेप में हो, इसके लिए महिलाएं हर महीने थ्रेडिंग करवाती हैं। अगर आइब्रो हल्की होती है, तो इन्हें बनवाने में भी डर लगता है, कही ज्यादा पतली न हो जाए। वैसे तो हल्की आइब्रो के लिए पेंसिल और पाउडर चल रहा है लेकिन अच्छी ग्रोथ होने पर चेहरा ज्यादा खूबसूरत दिखता है। भौहों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोग कई तरह के तेल, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपने कभी कैस्टर या कोकोनट ऑयल का यूज किया है। दोनों में से आइब्रो की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या बेहतर है, चलिए जानते हैं।
नारियल तेल के फायदे-
नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो आइब्रो के बालों को पोषित करने और ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है। इससे भोहों के बाल मजबूत भी होते हैं।
नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी होते हैं, जो किसी भी तरह के हेयर इंफेक्शन से बचाते हैं। इससे आइब्रो के बाल झड़ते नहीं हैं।
नारियल तेल आइब्रो के हेयर में नमी बनाए रखता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इससे न सिर्फ ग्रोथ बढ़ती है बल्कि झड़ना भी बंद हो जाता है।
अरंडी तेल के फायदे-
अरंडी के तेल में रिनिकोलिक एसिड होते हैं, जो बालों की जड़ों को एक्टिव करते हैं। इससे नए बाल उगते हैं और घने होते हैं।
इसमें विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है, जो बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और उन्हें मोटा करता है।
कैस्टर ऑयल लगाने से बालों को पोषण मिलता है, उनमें चमक भी आती है। इससे आइब्रो घनी होती हैं।
क्या लगाएं-
नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता और विटामिन ई होता है, जबकि अरंडी के तेल में रिनिकोलिक एसिड और ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है, दोनों ही अच्छे गुणों से भरपूर है। नारियल तेल हल्का और आसानी से अवशोषित होने वाला है, जब अरंडी का तेल गाढ़ा और चिपचिपा होता है। नारियल तेल थोड़ा धीरे असर करता है लेकिन फायदा मिलता है। जबकि अरंडी तेजी से असर करता है। दोनों ही हेयर इंफेक्शन से बचाव करते हैं लेकिन नारियल तेल अरंडी से ज्यादा प्रभावशाली है। नारियल तेल रोजाना लगा सकते हैं लेकिन अरंडी का तेल हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
