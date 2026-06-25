Coconut Oil for Skin: नारियल तेल के साथ मिलाईं ये 2 चीजें, कंटेंट क्रिएटर को मिला नेचुरल ग्लो
Coconut Oil Glow hack: अगर चेहरे की चमक कहीं खो गई है और दाग-धब्बे भी परेशान कर रहे हैं, तो नारियल तेल से जुड़ा यह आसान घरेलू नुस्खा आपके काम आ सकता है। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर का यह हैक काफी वायरल हो रहा है।
Coconut Oil Skin Glow Remedy: क्लियर और ग्लोइंग स्किन के लिए अगर आप महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते-करते थक चुके हैं, तो नारियल तेल का यह ब्यूटी हैक आपके लिए है। आप भी ऐसा सोचते हैं कि नारियल तेल सिर्फ बालों के लिए है, तो हो सकता है आप गलत हों। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह हैक आपकी सोच बदल सकता है।
कंटेंट क्रिएटर रिया गोयल (glowriyaaaaa) ने नारियल तेल में दो चीजें मिलाकर एक कमाल की रेमेडी शेयर की है। रिया के अनुसार, यह मिश्रण पिग्मेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और डलनेस को फेड कर सकता है। आइए जानें इस हैक को बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका।
इस नुस्खे के लिए क्या चाहिए?
एक छोटा चम्मच नारियल तेल
एक छोटा चम्मच कॉफी पाउडर
आधा छोटा चम्मच नींबू का रस या टमाटर का रस
नारियल तेल का मिश्रण बनाएं
- सबसे पहले एक साफ कटोरी में नारियल तेल लें और उसमें कॉफी पाउडर मिलाएं।
- अब इसमें नींबू का रस या टमाटर का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- जब सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं, तो आपका मिश्रण तैयार है।
चेहरे पर लगाएं नारियल तेल वाला मिश्रण
- सबसे पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें और तैयार मिश्रण को चेहरे पर लगाएं।
- हल्के हाथों से दो से तीन मिनट तक मालिश करें।
- इसके बाद मिश्रण को पांच से दस मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। आखिर में पानी से चेहरा धो लें।
क्या फायदे हैं?
- नारियल तेल: नारियल तेल त्वचा को नमी देने में मदद करता है, साथ ही उसे सॉफ्ट भी बनाए रखता है।
- कॉफी पाउडर: कॉफी का दरदरा टेक्सचर त्वचा की डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है।
- नींबू या टमाटर का रस: विटामिन सी से भरपूर नींबू और टमाटर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को फ्रेशनेस और ब्राइटनिंग इफेक्ट देने में मदद करते हैं।
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
- पहले पैच टेस्ट करें: इस नुस्खे को चेहरे पर लगाने से पहले हाथ के एक छोटे हिस्से पर लगाकर जांच जरूर करें।
- सेंसेटिव स्किन वाले सावधानी बरतें: अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो नींबू का रस जलन पैदा कर सकता है। ऐसे में टमाटर का रस बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
- जलन महसूस हो तो तुरंत धो लें: अगर मिश्रण लगाने के बाद खुजली, जलन या लालपन महसूस हो, तो तुरंत चेहरा धो लें।
नोट: यह नुस्खा त्वचा को नमी देने और हल्की सफाई में मदद कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि दाग-धब्बे या चमक पर इसका असर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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