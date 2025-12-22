Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीChristmas Nail Art Ideas 2025: 5 trendy and simple nail art designs to create on christmas
Christmas Nail Art 2025: क्रिसमस पर बनाएं ये 5 ट्रेंडी नेल आर्ट डिजाइंस, हाथों को मिलेगा सुंदर लुक

Christmas Nail Art 2025: क्रिसमस पर बनाएं ये 5 ट्रेंडी नेल आर्ट डिजाइंस, हाथों को मिलेगा सुंदर लुक

संक्षेप:

Christmas Nail Art Ideas 2025: क्रिसमस पार्टी में एलिगेंट और सुंदर दिखने के लिए आप अपने नाखूनों को भी सजा सकती हैं। हम आपको क्रिसमस इंस्पायर्ड कुछ ट्रेंडी नेल आर्ट के डिजाइंस दिखाते हैं।

Dec 22, 2025 08:26 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्रिसमस की धूम अब भारत में भी खूब रहती है और लोग इस दिन पार्टी करते हैं और खूब मजे करते हैं। क्रिसमस पार्टी के लिए लोग अक्सर रेड-व्हाइट-ग्रीन थीम चुनते हैं और इसी हिसाब से ऑउटफिट सेलेक्ट होता है। अगर आप भी थीम बेस्ड क्रिसमस पार्टी अटेंड करने वाली हैं, तो अपने हाथों को भी सुंदर लुक दें। अपने नाखून पर आप क्रिसमस स्टाइल वाली नेल आर्ट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डिजाइंस ऐसे हैं, जो आप आसानी से घर पर ही बना सकती हैं, इनके लिए पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको कुछ डिजाइंस दिखाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोल्डन ट्री डिजाइन

nail art

सभी नाखूनों पर गोल्डन लेकिन रिंग फिंगर पर व्हाइट नेल पेंट लगाएं और फिर व्हाइट वाले पर ही ग्रीन कलर का ट्री बनाएं। बाकि नाखूनों पर भी ग्रीन पार्टिकल्स बनाएं। बस आपकी नेल आर्ट बन जाएगी और ये सुंदर लगेगी।

स्नो ब्लू नेल आर्ट

nail art

ब्लू कलर की स्नो वाली नेल आर्ट भी नाखूनों पर अच्छी लगेगी। आपको ये सिंपल नेल आर्ट बनाने के लिए ब्लू कलर की नेल पेंट पहले नाखूनों पर लगानी है और फिर व्हाइट कलर के पेंसिल नेल पेंट से स्नो बना लेना है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर ज्यादा महीन डिजाइन न बनें, तो सिर्फ व्हाइट डॉट बनाएं।

ग्रीन-गोल्डन लुक

nail art

ग्रीन-गोल्डन स्टाइल वाली सिंपल नेल आर्ट भी हाथों को अट्रैक्टिव लुक देगी। पहले ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा लें और फिर नेल्स की टिप पर गोल्डन कलर से सजाएं। इस तरह की नेल पेंट भी क्रिसमस लुक के लिए बेस्ट दिखेगी।

ब्लैक ट्री लुक

nail art

ब्लैक कलर की नेल पेंट लगाकर गोल्डन कलर से ट्री और अन्य डिजाइन बना लें। क्रिसमस पार्टी के लिए इस तरह की नेल आर्ट डिजाइन भी सुंदर लगेगी। आप चाहे तो इसे अपने स्टाइल में और भी सिंपल बना सकती हैं।

रेड लाइन डिजाइन

nail art

ट्रांसपेरेंट नेट पेंट लगाएं और रिंग फिंगर पर रेड-व्हाइट की लाइनिंग बना लें। बाकि फिंगर्स की टिप पर व्हाइट कलर से डिजाइन बनाएं। इस तरह की क्रिसमस नेल पेंट आपको एलिगेंट लुक देगी और इसे बनाना मुश्किल भी नहीं है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर में यालिना जमाली बनीं सारा अर्जुन के 2 लुक, देखते ही फैंस हो रहे दीवाने
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।