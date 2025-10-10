आपको कौन सा फेशियल कराना चाहिए? एक्सपर्ट बता रहीं कैसे चुनें सही

पार्लर वाली दीदी तो आपको तरह-तरह के फेशियल करवाने का सुझाव दे देती हैं, पर क्या आप भी जानती हैं कि आपकी त्वचा के लिए कौन-सा फेशियल अच्छा रहेगा? अपने लिए फेशियल का चुनाव करते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, बता रही हैं स्वाति गौड़

सजना-संवरना हर महिला को पसंद होता है। तीज-त्योहार भी खूबसूरती को निखारने की एक वजह देते हैं। जाहिर-सी बात है कि आप भी अपने घर की साफ-सफाई और खरीदारी में व्यस्त होंगी। इन तमाम आपाधापी के बीच थोड़ा सा समय अपने लिए भी जरूर निकालें और अपनी त्वचा की देखभाल करें वर्ना त्योहारों की चमक के बीच आपका निस्तेज और बुझा हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चेहरे की चमक बरकरार रखने में फेशियल जादू जैसा असर दिखाता है। नियमित फेशियल से त्वचा गहराई से साफ हो जाती है, जिससे मृत त्वचा, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और दाग-धब्बे हट जाते हैं। इससे ना केवल रक्तसंचार बेहतर होता है बल्कि त्वचा को आवश्यक पोषण भी मिलता है। त्वचा जवां भी दिखती है।

त्वचा की प्रकृति की न हो अनदेखी अलग-अलग तरह की त्वचा की जरूरतें अलग-अलग होती हैं, इसलिए अपनी त्वचा के अनुरूप ही फेशियल चुनें:

● सामान्य त्वचा: सामान्य स्किन वाली महिलाओं को हल्की क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग और नमी बनाए रखने वाले फेशियल का चुनाव करना चाहिए। इससे त्वचा नर्म-मुलायम और सेहतमंद दिखेगी।

● तैलीय त्वचा: सीबम का उत्पादन ज्यादा होने के करण ऑयली स्किन पर ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और पिंपल की समस्या बहुत होती है। ऐसी त्वचा के लिए डीप क्लीनिंग और एक्सफोलिएशन वाले फेशियल उपयुक्त रहते हैं, जो त्वचा को साफ, ताजगी भरा और ऑयल फ्री रखने में मदद करते हैं।

● शुष्क त्वचा: रूखी त्वचा में नमी की कमी होती है। ऐसी त्वचा के लिए हाइड्रेटिंग मास्क, त्वचा में नमी का स्तर बढ़ाने वाले सीरम और मॉइस्चराइजिंग तकनीकों वाले फेशियल अच्छे रहते हैं। इससे त्वचा का रूखापन दूर होता है और वह नर्म-मुलायम बनी रहती है।

● संवेदनशील त्वचा: संवेदनशील त्वचा वाली महिलाओं को केमिकल युक्त फेशियल बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए। इसकी बजाय उन्हें सूजन कम करके त्वचा को ठंडक पहुंचाने वाले फेशियल चुनने चाहिए।

ऐसे चुनें सही फेशियल वो समय चला गया जब ब्यूटी पार्लर जाकर फ्रूट फेशियल या डायमंड फेशियल करवाने का चलन था। अब तो ब्यूटी सैलून में कोरियन ग्लो फेशियल से लेकर वैंपायर फेशियल तक अनेकों विकल्प मौजूद हैं। इन सबकी खूबियां और फायदे भी अलग-अलग हैं। बस आपको अपनी त्वचा के हिसाब से सही फेशियल का चुनाव करना है, ताकि आपकी त्वचा सबसे हसीन और जवां नजर आए।

● क्लासिक मेडीफेशियल: यह फेशियल सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त होता है। इसमें माइक्रोडर्माब्रेशन और स्क्रबर की मदद से मृत त्वचा को हटाया जाता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड से त्वचा को कसावट प्रदान की जाती है। नमी और चमक के लिए चेहरे पर सीरम लगाया जाता है और अंत में एलईडी लाइट थेरेपी के साथ एक हाइड्रेटिंग मास्क लगाया जाता है ताकि त्वचा नर्म बनी रहे।

● लेजर टोनिंग: चेहरे से दाग-धब्बे, चोट के निशान, असमान रंगत और टैनिंग हटाने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर करवाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।

● हाइड्राफेशियल: त्वचा के रोमछिद्रों को गहराई तक साफ करने और नमी देने के लिए यह फेशियल किया जाता है। इससे त्वचा में चमक और कसावट आती है। यह फेशियल आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है।

● फोटोफेशियल: हाइपरपिग्मेंटेशन, बड़े होते रोमछिद्र, महीन रेखाओं और दाग-धब्बे की समस्या होने पर विशेषज्ञ फोटोफेशियल करवाने की सलाह देते हैं। इस फेशियल में भिन्न-भिन्न प्रकाश उत्सर्जित करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।

● वेंपायर फेशियल: सेलिब्रिटीज के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय इस फेशियल में आपके शरीर से निकाले गए रक्त को माइक्रोनीडलिंग की सहायता से दोबारा आपके चेहरे में इंजेक्ट किया जाता है। रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स झुर्रियों को कम करके त्वचा को कसावट और निखार प्रदान करते हैं।

मेडीफेशियल व सैलून फेशियल में अंतर यदि आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या नहीं है, तो सैलून फेशियल आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी करवा सकती हैं। इसके लिए त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। मेडीफेशियल करवाने से पहले विशेषज्ञ से राय लेना बहुत जरूरी होता है। त्वचा विशेषज्ञ आपकी त्वचा की जांच करके समस्या के अनुरूप फेशियल ट्रीटमेंट का सुझाव देते हैं। यदि हर बार फेशियल करवाते ही त्वचा पर रैश, ऐक्ने या जलन जैसी समस्या होती हो, तो भी एक बार विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए।

(डॉ. अमीशा महाजन, कॉस्टमेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एवं संस्थापक, ईडन स्किन क्लिनिक से बातचीत पर आधारित)

न भूलें ये बातें •यदि त्वचा पर किसी प्रकार की लालिमा होे या चोट लगी हो तो फेशियल ना करवाएं।

• संवेदनशील त्वचा पर किसी भी प्रकार के फेशियल से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, क्योंकि डर्माब्रेशन या एक्सफोलिएशन से त्वचा की कोशिकाएं टूट सकती हैं और त्वचा पर लालिमा बढ़ सकती है। l

• किसी नई क्रीम या ब्लीच के इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट अवश्य करें।

• बहुत ज्यादा देर चेहरे की मालिश करने से रोमछिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे मुहांसों की समस्या बढ़ सकती है।

• ब्लीच करने या चेहरे पर किसी अन्य ट्रीटमेंट के फौरन बाद फेशियल ना करवाएं।