छठ पूजा का मेकअप पसीने-पानी से नहीं होगा खराब, ये हैं स्वेट प्रूफ मेकअप टिप्स

संक्षेप: Chhath Puja 2025 Makeup Tips : छठ पूजा 2025 से पहले ही अपने ट्रेडिशनल छठ लुक को खूबसूरत बनाए रखने के लिए आप वाटरप्रूफ मेकअप की मदद ले सकती हैं। वाटरप्रूफ मेकअप ना सिर्फ लंबे समय तक चलता है बल्कि चेहरे पर एक अलग शाइन देकर पानी और पसीने से बचाव भी करता है।

Fri, 24 Oct 2025 03:23 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 2025 इस साल 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है। आस्था और श्रद्धा का प्रतीक यह पर्व ज्यादातर उत्तर भारत में बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं छठ पूजा के दौरान सोलह श्रृंगार करके नए-नए एथनिक आउटफिट में घाटों पर पूजा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। लेकिन अकसर देखा जाता है कि छठ घाट पर काफी भीड़ होने की वजह से व्रती महिलाओं को चेहरे पर पसीना आने और पानी लगने से उनका सारा मेकअप खराब हो जाता है। हो सकता है छठ पूजा के दौरान कई बार आपके परिवार या खुद आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसे में इस छठ पूजा से पहले ही अपने ट्रेडिशनल छठ लुक को खूबसूरत बनाए रखने के लिए आप वाटरप्रूफ मेकअप की मदद ले सकती हैं। वाटरप्रूफ मेकअप ना सिर्फ लंबे समय तक चलता है बल्कि चेहरे पर एक अलग शाइन देकर पानी और पसीने से बचाव भी करता है।

स्किन को करें तैयार

वाटरप्रूफ मेकअप की शुरुआत सबसे पहले चेहरे को अच्छे से साफ करके करें। इसके बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाकर त्वचा को हाइड्रेटेड करें। इसके बाद चेहरे पर प्राइमर का इस्तेमाल जरूर करें।प्राइमर त्वचा पर मेकअप को लॉक करके पसीने से फैलने से रोकने में मदद करता है। इसके लिए आप सिलिकॉन-बेस्ड प्राइमर चुनें जो ऑयल-फ्री हो।

मेकअप का लाइट बेस चुनें

चेहरे पर हैवी फाउंडेशन लगाने की जगह, BB क्रीम या CC क्रीम यूज करें। अपनी स्किन टोन से मैचिंग शेड चुनने से नेचुरल लुक मिलने के साथ पसीना आने पर भी मेकअप स्मज नहीं होगा। इसके लिए वाटरप्रूफ फाउंडेशन लगाएं, जो मैट फिनिश वाला हो। कंसीलर सिर्फ जरूरी जगहों पर लगाएं।

वाटरप्रूफ रखें आई मेकअप

आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वाटरप्रूफ काजल और मस्कारा यूज करें। अगर आप आंखों पर स्मोकी या ट्रेडिशनल आईलाइनर लगाना चाहें तो गोल्डन या ब्राउन शेड्स चुनें, जो साड़ी के साथ मैच करें। लाइट आईशैडो जैसे गोल्डन या न्यूड शेड्स यूज करें ताकि धूप में चमक बरकरार रहे।

लिप्स और चीक्स पर फोकस

लॉन्ग-लास्टिंग या वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगाएं। ट्रेडिशनल लुक के लिए नेचुरल पिंक या कोरल शेड्स चुनें। ब्लशर हल्का लगाएं और हाइलाइटर से ग्लो ऐड करें, लेकिन मैट फिनिश वाला चुनें ताकि पसीने से चिपचिपाहट महसूस न हो।

मेकअप लॉक करें

मेकअप पूरा करने के बाद आखिर में फिक्सिंग स्प्रे स्प्रे करें। यह पूरे मेकअप को लॉक करके घंटों तक टिकाए रखेगा। हर 2-3 घंटे में ब्लॉटिंग पेपर से चेहरे का अतिरिक्त ऑयल सोखें, लेकिन मेकअप को री-अप्लाई न करें।

ध्यान रखें ये मेकअप टिप्स

-ट्रेडिशनल टच के लिए सिंदूर, काजल और बिंदी लाएं। हल्की साड़ी पहनें ताकि कम्फर्ट रहे।

-अगर स्किन सेंसिटिव है, तो पैच टेस्ट करें।

-ज्यादा मेकअप लगाने से बचें, नेचुरल ग्लो पर फोकस करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
