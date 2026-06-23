बालों को मिलेगा केले का पोषण और बर्गंडी शेड, 4 चीजों से बना लें ये पेस्ट
क्या आप भी बालों को रंगना चाहते हैं, लेकिन केमिकल वाले रंगों से बचते हैं? रसोई में रखी कुछ साधारण चीजों से तैयार यह घरेलू हेयर मास्क बालों को खूबसूरत रंग देने के साथ उनकी चमक भी बढ़ा देगा। जानें इस खास नुस्खे के बारे में-
हर बार बालों को रंगने के लिए पार्लर जाना या केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करना हर किसी को पसंद नहीं होता। कई लोग ऐसे ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, जो बालों को खूबसूरत रंग देने के साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखे। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो यह घरेलू हेयर मास्क आपके काम आ सकता है। सबसे खास बात है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी।
केला, चुकंदर, मेहंदी और चाय-कॉफी का यह मिश्रण बालों को बर्गंडी रंग देने के साथ उन्हें मुलायम और चमकदार बनाने में भी मदद कर सकता है। यानी बालों को पोषण भी मिलेगा और खूबसूरत रंग भी। आइए जानते हैं इस आसान और दिलचस्प नुस्खे के बारे में।
हेयर मास्क के लिए क्या चाहिए?
दो पके केले
एक चुकंदर का रस
बालों की लंबाई के अनुसार मेहंदी
चाय और कॉफी का पानी (चाय और कॉफी का पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी में दो चम्मच चाय की पत्ती और एक चम्मच कॉफी डालकर अच्छी तरह उबाल लें।)
मास्क तैयार करने का तरीका
- सबसे पहले केले को अच्छी तरह मसलकर चिकना पेस्ट बना लें।
- अब इसमें ताजा निकाला हुआ चुकंदर का रस मिलाएं।
- इसके बाद मेहंदी पाउडर डालें।
- आखिर में चाय और कॉफी का तैयार पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें।
- ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला ना हो, वरना इसे बालों पर लगाना मुश्किल हो जाएगा। अब इस मिश्रण को पूरी रात ढककर रख दें।
बालों में कैसे लगाएं?
- अगले दिन इस मास्क को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं।
- करीब दो घंटे तक इसे बालों में लगा रहने दें। इसके बाद सादे पानी से बाल धो लें, उसी दिन शैंपू करने से बचें।
केला क्यों है खास
- केला सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बालों के पोषण के लिए भी फायदेमंद है। यह बालों को नमी देने और उन्हें मुलायम बनाने में मदद करता है।
- अगर आपके बाल अक्सर रूखे और उलझे हुए रहते हैं, तो केला उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
चुकंदर का जादुई रंग
ज्यादातर लोग बालों में हल्का मरून या बर्गंडी रंग लाने के लिए चुकंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यह बालों में नेचुरल शाइन भी लाता है।
मेहंदी का कमाल
अगर नेचुरल तरीके से बालों को रंगने की बात हो, तो मेहंदी का नाम सबसे पहले आता है। यह बालों को रंग देने के साथ उन्हें घना और चमकदार बनाने में भी मदद करती है।
चाय और कॉफी का पानी
चाय और कॉफी का मिश्रण बालों के रंग को थोड़ा और गहरा बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह बालों में एक कमाल की शाइन भी एड करता है।
नोट: यह एक घरेलू नुस्खा है। इससे मिलने वाला रंग और रिजल्ट्स हर व्यक्ति के बालों की बनावट, रंग और स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी या परेशानी होने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।