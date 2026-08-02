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माथे और गाल पर दिखने लगे हैं भूरे धब्बे तो मुलेठी से बना पैक लगाएं, चेहरे को मिलेगा बेदाग निखार

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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चेहरे पर हल्के भूरे रंग के छोटे धब्बे दिखना शुरू हो तो इसे इग्नोर करने की बजाय कुछ घरेलू नुस्खे आजमाएं। इन्हें बड़ा और गाढ़ा होने से पहले ही चेहरा दोबारा से बेदाग नजर आने लगेगा। 

face pack for pigmentation
चेहरे के भूरे धब्बे पिग्मेंटेशन हटाने के लिए बनाएं मुलेठी फेस पैक

चेहरे के अलग-अलग हिस्से पर छोटे-छोटे भूरे रंग के धब्बे से नजर आने लगे हैं तो इसे अनदेखा ना करें। सही समय पर किया घरेलू इलाज इन्हें स्किन से साफ करने में मदद करेगा। माथे पर काफी सारे लोगों को हल्के भूरे से रंग के धब्बे दिखते हैं तो कुछ महिलाओं के गाल और चिन एरिया के आसपास ये धब्बे दिखने लगते हैं। ये स्पॉट दरअसल, पिग्मेंटेशन की निशानी होती है जो पहले छोटे तिल की तरह से शुरू होती है और जब महिलाएं इसे काफी समय तक इग्नोर करती हैं तो जल्दी ही बड़े धब्बे के जैसे दिखने लगती है। इन पिग्मेंटेशन को हटाने के लिए शुरू से ही ध्यान दें और इस घरेलू फेस पैक को लगाएं। पिग्मेंटेशन को खत्म होने में मदद मिलेगी और चेहरे पर दोबारा से बेदाग निखार नजर आने लगेगा। आगे जानें कैसे बनाएं मुलेठी से बना फेस पैक।

एंटी पिग्मेंटेंड फेस पैक बनाएं

चेहरे के पिग्मेंटेशन, ब्लेमिशेज को दूर करना है तो ये एंटी पिग्मेंटेड फेस पैक बनाकर तैयार करें। इसके लिए मात्र तीन चीजों की जरूरत होगी जो इन धब्बों को हल्का करने में मदद करेगी।

मुलेठी, गुलाब पाउडर और कच्चे आलू का रस

मार्केट में आसानी से मुलेठी मिल जाएगी। इन मुलेठी की लकड़ियों को खरीदकर लाएं और खुद से घर में पीसकर छानकर बारीक पाउडर बना लें मार्केट में शुद्ध मुलेठी पाउडर मिलना महंगा और मुश्किल दोनों हो सकता है।

गुलाब पाउडर बनाएं

इसके साथ ही गुलाब पाउडर लें। गुलाब के पाउडर को भी आप आसानी से घर में बना सकती हैं। सूखी गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर पाउडर बना लें। बस इन दोनों चीजों को एक-एक चम्मच लें।

कच्चे आलू का रस निकालें

अब कच्चे आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें और फिर छन्नी में डालकर चम्मच से निचोड़ लें। आपको आलू का रस मिल जाएगा।

बस किसी कांच की प्लेट या कटोरी में मुलेठी पाउडर और गुलाब के पाउडर को एक-एक चम्मच लें और इसके पेस्ट को कच्चे आलू के निकले हुए रस से बना लें। बस इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ें। फिर नॉर्मल पानी से फेस को धो लें। इस फेस पैक को रोजाना सुबह के समय लगाएं।

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साथ में लगाएं मुलेठी का तेल

इस फेस पैक को लगाने के साथ ही अगर इफेक्टिव नतीजा चाहते हैं तो मुलेठी का तेल भी लगाएं। मुलेठी तेल को रोजाना रात को फेस पर लगाएं और सो जाएं। सुबह फिर ये फेस पैक लगाकर चेहरे को क्लीन कर लें। ये नुस्खा चेहरे की पिग्मेंटेशन, ब्लेमिशेज और आंख के नीचे हो रहे डार्क सर्कल को भी कम करने में मदद करेगा।

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डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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