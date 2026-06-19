गर्मी में चंदन लगाएं या मुल्तानी मिट्टी? अपने स्किन टाइप के हिसाब से चुनें!
Summer Skin Care Guide for Oily and Dry Skin: गर्मियों में चेहरे पर तेल, पसीना और धूप का असर तेजी से दिखने लगता है। ऐसे में कई लोग चंदन और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपकी त्वचा के लिए इनमें से कौन-सा विकल्प ज्यादा सही है? यहां जानें -
गर्मियां आते ही स्किन प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। किसी के चेहरे पर जरूरत से ज्यादा तेल आता है, तो किसी की त्वचा रूखी-बेजान दिखने लगती है। ऐसे में लोग अक्सर दो चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं- चंदन और मुल्तानी मिट्टी। दोनों का इस्तेमाल सालों से स्किन केयर के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या दोनों हर किसी के लिए सही हैं? इसका जवाब है- नहीं।
हर त्वचा की जरूरत अलग होती है, इसलिए जो चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है, वही दूसरे व्यक्ति की त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। गर्मियों में आपकी त्वचा के लिए चंदन और मुल्तानी मिट्टी में से कौन बेहतर साबित हो सकता है, यहां जान लेते हैं।
चंदन क्या करता है?
चंदन अपनी ठंडक देने वाली खूबियों के लिए जाना जाता है। गर्मी में जब चेहरा लाल दिखने लगे, जलन महसूस हो या धूप का असर नजर आने लगे, तब चंदन काफी राहत दे सकता है। यह त्वचा को शांत और चेहरे को ताजगी का एहसास देता है।
किन लोगों के लिए चंदन ज्यादा अच्छा हो सकता है?
- ड्राई स्किन वाले लोग: अगर आपकी त्वचा जल्दी खिंची-खिंची महसूस होती है, तो चंदन बेहतर विकल्प हो सकता है।
- सेंसेटिव स्किन वाले लोग: जिन लोगों की त्वचा जल्दी लाल हो जाती है या जलन महसूस करती है, उनके लिए चंदन सही रहता है।
- धूप से परेशान त्वचा: धूप में ज्यादा रहने के बाद चेहरे पर गर्मी महसूस हो रही हो, तो चंदन राहत देने में मदद करता है।
मुल्तानी मिट्टी क्या करती है?
मुल्तानी मिट्टी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह चेहरे पर मौजूद अतिरिक्त तेल को सोखने में मदद करती है। इसी वजह से गर्मियों में इसका इस्तेमाल काफी लोकप्रिय है।
किन लोगों के लिए मुल्तानी मिट्टी ज्यादा अच्छी हो सकती है?
- ऑयली स्किन वाले लोग: अगर चेहरे पर बार-बार तेल नजर आता है, तो मुल्तानी मिट्टी लगाना आपके लिए बेहतर हो सकता है।
- मुहांसों से परेशान लोग: तेल और गंदगी जमा होने की वजह से होने वाले छोटे-छोटे दानों को कम करने में भी यह मदद करती है।
- कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग: जिन लोगों के चेहरे का कुछ हिस्सा ऑयली और कुछ नॉर्मल होता है, वे भी इसे यूज कर सकते हैं।
किसे मुल्तानी मिट्टी से बचना चाहिए?
- अगर आपकी त्वचा पहले से ही बहुत रूखी है, तो मुल्तानी मिट्टी उसे और ज्यादा सूखा बना सकती है।
- ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए या फिर इसमें दही, शहद और मलाई जैसी चीजें मिलाकर लगाना चाहिए।
क्या चंदन और मुल्तानी मिट्टी साथ में लगा सकते हैं?
हां, कई लोग दोनों को मिलाकर भी लगाते हैं। इससे चंदन की ठंडक और मुल्तानी मिट्टी की सफाई करने वाली खूबियां एक साथ मिल जाती हैं। हालांकि यह मिश्रण भी अपनी त्वचा की जरूरत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।
तो आखिर कौन बेहतर है?
इस सवाल का एक जवाब सभी लोगों के लिए सही नहीं हो सकता। आप दोनों का इस्तेमाल अपने स्किन टाइप और त्वचा की जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए स्किन एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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