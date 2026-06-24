Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चेहरे पर बार-बार हो रहे हैं दाने? चाय पत्ती के साथ ये 2 चीज मिलाकर लगा लें

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बार-बार होने वाले पिंपल्स से परेशान हैं? तो इस बार रसोई में मौजूद चाय पत्ती को चेहरे की देखभाल में शामिल करें। चाय पत्ती से बना यह आसान फेस पैक त्वचा को साफ और ताजगी भरा महसूस कराने में मदद कर सकता है।

चेहरे पर बार-बार हो रहे हैं दाने? चाय पत्ती के साथ ये 2 चीज मिलाकर लगा लें

मुंहासे चेहरे पर सिर्फ छोटे-छोटे दाने नहीं होते, बल्कि कई बार ये कॉन्फिडेंस भी कम कर देते हैं। खासकर जब कहीं जाना हो और ठीक उसी दिन चेहरे पर पिंपल निकल आए, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। अगर आप भी बार-बार होने वाले मुंहासों से परेशान हैं और बाजार के तमाम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके थक चुके हैं, तो एक बार रसोई में मौजूद चाय पत्ती से बना यह घरेलू फेस पैक ट्राई कर सकते हैं।

जी हां, सुबह की चाय बनाने वाली ताजा चाय पत्ती त्वचा की देखभाल में भी काम आ सकती है। शहद और दूध के साथ मिलकर यह फेस पैक त्वचा को साफ, मुलायम और ताजगी भरा महसूस कराने में मदद कर सकता है।

क्या स्किन के लिए सही है चाय पत्ती?

चाय पत्ती में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को साफ रखने और अतिरिक्त तेल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसी वजह से कई लोग इसे घरेलू स्किन केयर का हिस्सा बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:गर्मियों में चेहरा हो गया है डल? उड़द दाल उबटन से वापस मिलेगा ग्लो

फेस पैक बनाने के लिए क्या चाहिए?

एक छोटा चम्मच ताजा चाय पत्ती

एक छोटा चम्मच शहद

एक छोटा चम्मच मिल्क पाउडर या थोड़ा-सा दूध

ऐसे बनाएं फेस पैक

  1. सबसे पहले एक कटोरी में चाय पत्ती, शहद और मिल्क पाउडर या दूध डालें। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं।
  2. पेस्ट को इतना गाढ़ा रखें कि वह चेहरे पर आसानी से लग जाए। पेस्ट हल्का दरदरा रहेगा।
  3. चेहरे को सामान्य पानी से धो लें। अब तैयार पेस्ट को पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं।
  4. आंखों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें। पैक को 15-20 मिनट तक लगा रहने दें।
  5. बाद में पानी से साफ कर लें। चेहरा धोने के बाद त्वचा पहले से ज्यादा फ्रेश और क्लियर महसूस होगी।

ये भी पढ़ें:महंगे हेयर कलर पर खर्च क्यों? यह पेस्ट देगा बालों का बर्गंडी शेड

ये पैक कैसे फायदेमंद है?

  • चाय पत्ती स्किन पर मौजूद एक्सट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है जिससे त्वचा साफ नजर आती है।
  • शहद त्वचा को नमी देने का काम करता है। यह त्वचा को रूखा होने से बचाने और उसे मुलायम बनाए रखने में मदद करता है।
  • दूध या मिल्क पाउडर स्किन पर नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। त्वचा को पोषण मिलता है और वो सॉफ्ट भी रहती है।

ये भी पढ़ें:बालों को दें कॉफी जैसा खूबसूरत रंग, 3 चीजों से बना लें ये डाई

कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए?

अगर आपकी त्वचा सामान्य या तैलीय है, तो सप्ताह में एक या दो बार इस फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नोट: हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है इसलिए चेहरे पर लगाने से पहले हाथ पर थोड़ा-सा पैक लगाकर जांच जरूर कर लें। अगर पैक लगाने के बाद खुजली, जलन या लालपन महसूस हो, तो इसे तुरंत धो लें या फिर एक्सपर्ट से सलाह ले लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।