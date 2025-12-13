Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीcelebrity face yoga expert share almond oil home remedy to treat under eye bags treat puffiness in under eyes
सेलिब्रेटी फेस योगा एक्सपर्ट ने बताया आई बैग्स से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय

सेलिब्रेटी फेस योगा एक्सपर्ट ने बताया आई बैग्स से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय

संक्षेप:

How to get rid of Eye Bags: थकान होने या नींद पूरी ना होने की वजह से काफी सारे लोगों को आंखों के नीचे सूजन हो जाती है। ये अंडर आई बैग दिखने में काफी बुरे लगते हैं। ऐसे में ये घरेलू नुस्खा आपकी इस समस्या को कम कर सकता है। जानें कैसे बादाम के तेल से दूर होगी अंडर आई पफीनेस।

Dec 13, 2025 11:43 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

आंखों के नीचे सूजन काफी सारे लोगों की समस्या होती है। ये आई बैग कई बार कैल्शियम की कमी, खून की कमी तो कई बार नींद की कमी से बन जाते हैं। जो दिखने में खराब लगते हैं। अब अगर चेहरे को स्मूद दिखाना चाहते हैं और इस तरह के आई बैग से छुटकारा पाना है तो सेलिब्रेटी फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी के इस घरेलू नुस्खे को आजमाकर देख लें। जो आंखों के नीचे बन रही सूजन को खत्म करने में मदद करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आई बैग्स के लिए एक्सपर्ट ने बताया घरेलू नुस्खा

मानसी गुलाटी ने बायो में सेलिब्रेटी फेस योगा एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन दिया है और वो अक्सर ही फेस के लिए होम रेमेडीज शेयर करती रहती हैं। आई बैग्स को दस मिनट में दूर भगाने का उनका ये नुस्खा आजमाना काफी आसान है। इसे करने के लिए मात्र 2 चीजों की जरूरत होगी।

आटे की लोई

बादाम का तेल

फ्रेश गूंथा हुआ आटा लें और उस पर दो से तीन बूंद बादाम के तेल की डालें। और हल्का सा मसल कर आटे को सॉफ्ट बना लें। अब आटे की दो छोटी लोई लें और हाथों से चपटा करके इतना बड़ा कर लें कि वो आखों को पूरी तरह से ढंक सके। तैयार लोई को दोनों आंखों पर करीब 10-15 मिनट के लिए रखकर लेट जाएं। दस से पंद्रह मिनट बाद लोई को हटा दें और हल्के हाथ से आंखों के आसपास मसाज कर लें। आंखों के आसपास हो रहे आई बैग को हटाने में ये नुस्खा असरदार हो सकता है।

इस घरेलू नुस्खे से होगा आंखों पर ये असर

  • आटे की लोई को बादाम के तेल में डुबोकर जब आंखों पर रखते हैं। तो इससे ना केवल ब्लड सर्कुलेशन आंखों के आसपास बढ़ेगा।
  • बल्कि, थकी हुई आंखों को आराम मिलेगा। लगातार काम की वजह से अक्सर आंखों में थकान हो जाती है। जिसे ये दूर कर सकता है।
  • साथ ही, आंख के आसपास की फाइन लाइंस को हल्का करेगा।
  • और, अंडर आई हो रही पफीनेस दूर करने में मदद करेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।