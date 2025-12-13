सेलिब्रेटी फेस योगा एक्सपर्ट ने बताया आई बैग्स से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय
How to get rid of Eye Bags: थकान होने या नींद पूरी ना होने की वजह से काफी सारे लोगों को आंखों के नीचे सूजन हो जाती है। ये अंडर आई बैग दिखने में काफी बुरे लगते हैं। ऐसे में ये घरेलू नुस्खा आपकी इस समस्या को कम कर सकता है। जानें कैसे बादाम के तेल से दूर होगी अंडर आई पफीनेस।
आंखों के नीचे सूजन काफी सारे लोगों की समस्या होती है। ये आई बैग कई बार कैल्शियम की कमी, खून की कमी तो कई बार नींद की कमी से बन जाते हैं। जो दिखने में खराब लगते हैं। अब अगर चेहरे को स्मूद दिखाना चाहते हैं और इस तरह के आई बैग से छुटकारा पाना है तो सेलिब्रेटी फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी के इस घरेलू नुस्खे को आजमाकर देख लें। जो आंखों के नीचे बन रही सूजन को खत्म करने में मदद करेगा।
आई बैग्स के लिए एक्सपर्ट ने बताया घरेलू नुस्खा
मानसी गुलाटी ने बायो में सेलिब्रेटी फेस योगा एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन दिया है और वो अक्सर ही फेस के लिए होम रेमेडीज शेयर करती रहती हैं। आई बैग्स को दस मिनट में दूर भगाने का उनका ये नुस्खा आजमाना काफी आसान है। इसे करने के लिए मात्र 2 चीजों की जरूरत होगी।
आटे की लोई
बादाम का तेल
फ्रेश गूंथा हुआ आटा लें और उस पर दो से तीन बूंद बादाम के तेल की डालें। और हल्का सा मसल कर आटे को सॉफ्ट बना लें। अब आटे की दो छोटी लोई लें और हाथों से चपटा करके इतना बड़ा कर लें कि वो आखों को पूरी तरह से ढंक सके। तैयार लोई को दोनों आंखों पर करीब 10-15 मिनट के लिए रखकर लेट जाएं। दस से पंद्रह मिनट बाद लोई को हटा दें और हल्के हाथ से आंखों के आसपास मसाज कर लें। आंखों के आसपास हो रहे आई बैग को हटाने में ये नुस्खा असरदार हो सकता है।
इस घरेलू नुस्खे से होगा आंखों पर ये असर
- आटे की लोई को बादाम के तेल में डुबोकर जब आंखों पर रखते हैं। तो इससे ना केवल ब्लड सर्कुलेशन आंखों के आसपास बढ़ेगा।
- बल्कि, थकी हुई आंखों को आराम मिलेगा। लगातार काम की वजह से अक्सर आंखों में थकान हो जाती है। जिसे ये दूर कर सकता है।
- साथ ही, आंख के आसपास की फाइन लाइंस को हल्का करेगा।
- और, अंडर आई हो रही पफीनेस दूर करने में मदद करेगा।
