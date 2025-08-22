क्या नकली बोटॉक्स जान पर पड़ सकते हैं भारी? बरतें ये सावधानियां
दुनिया में हम से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा काम की है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास जानकारियां यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन।
अगर आप भी अपने रूप-रंग के प्रति सचेत रहती हैं, तो बोटॉक्स के बारे में जानती ही होंगी। चेहरे की झुर्रियों को कम करने, बारीक रेखाओं को हटाने के लिए और त्वचा को जवां बनाने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लगाया जाता है। लंबे समय तक यह इंजेक्शन अमीरों के कब्जे में रहा। पिछले कुछ अर्से से इसकी कीमतों में भारी गिरावट आई है। कुछ क्लीनिक तो महज ढाई हजार रुपए में यह इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर आप भी इस इंजेक्शन को लेकर उत्सुक हैं तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में बीबीसी में हाल में प्रकाशित इस खबर के बारे में जान लें। इस खबर के अनुसार ब्रिटेन में पिछले दिनों नकली बोटॉक्स के चलते लगभग तीस महिलाओं को जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल बोटॉक्स के नाम पर इस इंजेक्शन में खास किस्म के जहर का प्रयोग हुआ था। इस जहर को कम मात्रा में उपयोग करने से त्वचा पर अच्छे परिणाम नजर आते हैं। कुछ क्लीनिक में इसका उपयोग करते समय अधिक मात्रा की वजह से इंजेक्शन जानलेवा हो गया। यूनाइटेड किंगडम हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए यह अपील की है कि हमेशा अच्छे क्लीनिक में जाकर बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाएं। यही नहीं, अगर आपको सेहत की कोई समस्या है, त्वचा पर किसी किस्म की एलर्जी है, तो यह इंजेक्शन बिल्कुल ना लगवाएं। हमारे यहां भी बोटॉक्स इंजेक्शन के बिगड़े मामले की खबरें आती रहती हैं। मिलावट की वजह से कई बार नर्वस सिस्टम तक पर असर पड़ता है।
मां के दूध का फायदा यह भी
द जर्नल ऑफ न्यूट्रीशन में प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार मां के दूध के कई फायदों में से एक फायदा यह भी है कि बच्चा लंबी और अबाधित नींद लेता है। नवजात की नींद पर किए गए इस सर्वेक्षण में पाया गया कि मां का दूध पीने वाले 68 प्रतिशत बच्चे स्वस्थ होने के साथ-साथ कम चिड़चिड़े थे और पूरी नींद लेते थे। दूसरी तरफ, जो शिशु फॉर्मूला मिल्क पी रहे थे, उनमें से मात्र 28 प्रतिशत ही गहरी नींद ले पा रहे थे। इस सर्वेक्षण में 176 मां और नवजात शिशुओं को शामिल किया गया था।
कामकाजी लोगों को रखना चाहिए पैरों का ज्यादा ख्याल
इंडियन जर्नल ऑफ पोडियाट्री में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश की 35 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं बस, ट्रेन, मेट्रो, टैंपो आदि में सफर करके रोज ऑफिस पहुंचती हैं। ऑफिस जाने और आने के क्रम में लगभग 45 मिनट से 60 मिनट तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और इसका उनके पैरों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन महिलाओं की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, जो सही फुटवियर नहीं पहनतीं। ऐसी महिलाओं को प्लेंटर फेसिटिस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अगर जूते या चप्पल में सही सपोर्ट नहीं हो, तो तलवों पर भार पड़ने लगता है। एक वक्त के बाद वहां दर्द होने लगता है, चलने में दिक्कत होने लगती है। अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो हड्डियों को बहुत नुकसान हो जाता है। इस बीमारी में शुरू में कोई लक्षण सामने नहीं आता, पर समय के साथ-साथ पैरों में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। जमीन पर पैर रखते ही उनमें झनझनाहट शुरू हो जाती है। डॉक्टरों का मानना है कि यह बीमारी महिलाओं को अधिक होती है, क्योंकि अक्सर वो अपनी पोशाक और फैशन के चक्कर में गलत या असुविधाजनक चप्पल या जूते पहन लेती हैं। अगर आप हर दिन ऑफिस आने-जाने के लिए लंबा सफर करती हैं, तो हाई हील्स पहनने से भी बचें। हाई हील्स की वजह से भी यह बीमारी हो सकती है।
