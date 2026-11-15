दुल्हन को हैंडबैग में जरूर रखनी चाहिए ये इमरजेंसी पोटली, नोट कर लें लिस्ट

शादी की ढेर सारी शॉपिंग के बीच एक छोटा मिनी इमरजेंसी किट भी बनाकर रख लें। इस किट में आपके पास इमरजेंसी में काम आने वाली कई चीजें रखनी चाहिए, जिसकी पूरी लिस्ट जरूर सेव कर लें।

शादी की तारीख नजदीक है तो शॉपिंग भी जोरों पर होगी। कपड़े, ज्वैलरी, फुटवियर और ना जाने कितनी चीजों की शॉपिंग पर लड़कियां पैसे खर्च करती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक इमरजेंसी पोटली भी उन्हें जरूर बनानी चाहिए। ये पोटली शादी के टाइम से लेकर नई दुल्हन के रूप में ससुराल में अपने हैंड बैग में साथ रखनी चाहिए। क्योंकि वक्त-बेवक्त जब आपको जरूरत हो किसी को बुलाने की बजाय इस इमरजेंसी किट का यूज करें। इस इमरजेंसी किट में वो सारे सामान होने चाहिए जो किसी भी लड़की को अचानक से जरूरत पर काम आ सकें। तो पूरी लिस्ट को नोट कर लें।

ब्राइडल इमरजेंसी किट में रखें ये सामान सेफ्टीपिन और फैशन टेप्स अपनी इमरजेंसी किट में पहला सामान जो रखें वो है दो से तीन गुच्छा सेफ्टी पिन। नया-नया साड़ी पहनने वाली हैं या दुल्हन के जोड़े में रेडी हैं। किसी भी वक्त सेफ्टीपिन की जरूरत पड़ सकती है। और ये कई बार लाइफ सेवर का काम करती हैं तो दो से तीन गुच्छा सेफ्टीपिन का रखें। साथ ही अपने पल्लू, ब्लाउज, दुपट्टा किसी को भी एडजस्ट करने की जरूरत हो तो साथ में डबल साइड वाले फैशन टेप्स भी रखें।

पीरियड पैड्स या टैंपून भले ही आपके पीरियड्स की डेट काफी दूर हो लेकिन कई बार ये अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं। इसलिए जो भी आप पीरियड्स के दौरान यूज करती हों पैड्स, टैंपून या फिर पीरियड पैंटीज,मैंस्ट्रुएल कप उसे साथ रखें। अगर अचानक से जरूरत पड़ जाए तो आपको इधर-उधर किसी से कहना ना पड़ें और आपकी इमरजेंसी किट काम आ जाए।

बेसिक मेडिसिन अपने इमरजेंसी किट में बेसिक मेडिसिन जरूर रखें। सिर दर्द, पेट दर्द, एलर्जी, रैशेज, कॉमन पेनकिलर, एसिडिटी, फीवर की दवाओं को जरूर साथ रखें। इमरजेंसी में किसी भी तरह की तकलीफ महसूस होने पर आप इसे खा सकें और अपने स्पेशल मोमेंट को खराब ना होने दें।

हेयरपिन, रबरबैंड और छोटी कंघी भले ही आपके हेयर अच्छी तरह से बने हुए हों लेकिन अपने साथ एक छोटी कंघी, हेयर पिन, रबर बैंड और क्लचर जैसी चीजों को पास रखें। कभी जब हेयरस्टाइल बिगड़ जाए तो फौरन ये चीजें काम में आ जाती हैं और आपको छोटी-छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती।

बैंडेज हल्की-फुल्की कट लगने पर बैंडेज बड़े काम आता है और जब आप वेडिंग में नये-नये शूज पहनती हैं तो शू बाइट का डर रहता है। ऐसे में ये बैंडेज आपको तकलीफ से बचा सकते हैं। कई बार चूड़ी वगैरह पहनते समय कट लग जाता है ऐसे में ये बैंडेज आपको दर्द से बचाने में मदद करेंगे।

स्टेन रिमूवल या वेट टिश्यू रखें कई बार छोटे-मोटे दाग-धब्बे आपके महंगे लहंगे-चुनरी पर गिर सकते हैं। कपड़ों में लगा ये दाग अगर फौरन पोंछ दिया जाए तो राहत रहती है।